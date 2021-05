Nové rozdelenie OKRESOV: Najlepšie sú na tom tieto štyri! Nový COVID automat stále neschválili

Od pondelka bude zrejme platný aj nový COVID automat. Podľa neho sú v tretej a teda najhoršej fáze dva okresy, v druhom stupni varovania je 23 okresov a v ružovej fáze sú až dve tretiny, teda 50 okresov. Vláda dnes nové rozdelenie v rámci COVID automatu schválila na rokovaní. O aktuálnej situácii dnes bude po rokovaní vlády informovať minister zdravotníctva.

Aktualizované 13:40 Lengvarský uviedol, že kvôli posunutiu vekovej hranice na očkovanie Pfizerom na 35 rokov a pozastaveniu očkovania AstraZenecou sa dočasne pozastavuje očkovanie mladších ako 35 rokov. To sa však podľa ministra čoskoro obnoví a ide len o otázku pár dní.

Aktualizované 13:37 O novom COVID automate bude vláda diskutovať ešte dnes poobede. Podľa dnešného rozhodnutia záleží, či sa od pondelka budeme riadiť novým, alebo starým automatom. "Pripravené sú obe verzie," uviedol Lengvarský.

Aktualizované 13:36 Lengvarský avizuje, že je možné, že bude potrebná aj tretia dávka vakcíny.

Aktualizované 13:32 "Máme ruskou stranou definitívne podpísané stanovisko na súhlas na používanie. Zaplatením sa vakcíny stanú našim majetkom," povedal Lengvarský. Sputnikom V by sa malo začať očkovať začiatkom júna, keď už ľudia budú mať na výber.

Aktualizované 13:30 Čo sa týka COVID automatu, národný limit sa môže vypnúť tak, ako predpokladali minulý týždeň. Situácia sa zlepšuje aj naďalej. Od pondelka sa tak riadime regionálnymi farbami z COVID automatu.

Aktualizované 13:22 Vláda ani dnes neschválila nový covid automat, potvrdila Remišová. Opatrenia v okresoch tak zrejme aj budúci týždeň pôjdu podľa starého. O COVID automate a nových opatreniach od budúceho týždňa bude rezort zdravotníctva informovať vo štvrtok alebo v piatok.

Najlepšie sú na tom štyri okresy

Najlepšie sú na tom okresy Hlohovec, Nitra, Senec a Topoľčany. Podľa nového rozdelenia patria do oranžovej fázy a teda do druhého stupňa ostražitosti. Situácia sa zhoršila v troch okresoch. Okresy Brezno a Krupiny prejdú z ružovej do červenej a okres Sobrance prejde z červenej do bordovej fázy.

Naopak, situácia sa zlepšila až v 15 okresoch. Dvanásť z nich prejde z červenej fázy do ružovej (okresy Čadca, Detva, Gelnica, Martin, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Svidník, Trnava, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen), jeden z bordovej do červenej (okres Považská Bystrica) a dva z ružovej do oranžovej (okresy Hlohovec a Senec).

Rozdelenie okresov od pondelka 17. mája

Tretí stupeň varovania (bordová fáza) - okres Myjava a okres Sobrance

Druhý stupeň varovania (červená fáza) - okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Bytča, okres Dolný Kubín, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levoča, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Revúca, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Stará Ľubovňa, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín a okres Vranov nad Topľou

Prvý stupeň varovania (ružová fáza) - okres Bratislava I.-V., okres Čadca, okres Detva, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Gelnica, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Šaľa, okres Senica, okres Skalica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Svidník, okres Trebišov, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zlaté Moravce a okres Zvolen

Druhý stupeň ostražitosti (oranžová fáza) - okres Hlohovec, okres Nitra, okres Senec a okres Topoľčany.