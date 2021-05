Slováci, pozor! Úrady vystríhajú pred nebezpečným spotrebičom na FOTO

Úradu verejného zdravotníctva bolo zaslané výstražné oznámenie z Nemecka. Ide o varný kotol (6,8 l) s obchodnou značkou Monzana, výr. č.: 4250525304275, iné označ.: 100991, Order: DB0470050, Batch: J/22 s krajinou pôvodu Čína. Výrobcom je čínska spoločnosť Zokin Electrical Appliances MFG CO., LTD., a dovozcom firma Deuba GmbH & Co. KG, Zum Wiesenhof 84, Merzig z Nemecka.

Zdroj: ÚVZ SR

„V predmetnom výrobku boli laboratórnou analýzou zistené prekročené odporúčané limity pre olovo a kadmium,“ upozornil úrad.

V Nemecku už bolo nariadené stiahnutie výrobku z trhu. Nebezpečný varný kotol sa sťahuje aj zo slovenského trhu. „Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja,“ dodal úrad.