Problémy a vnútorné boje, ktoré STU zažívala, by sa nemali opakovať, uviedol Gröhling

BRATISLAVA - Problémy a vnútorné boje, ktoré Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave zažívala v poslednom období, by sa nemali opakovať, pretože ich obeťou boli v prvom rade samotní študenti. V reakcii na informáciu, že nového rektora si bude Akademický senát (AS) STU voliť 28. júna, to uviedol na sociálnej sieti minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

"Za uplynulý rok má STU za sebou veľmi ťažké a turbulentné obdobie. Nového rektora si má senát STU zvoliť 28. júna," uviedol šéf rezortu školstva. Poznamenal, že je v záujme všetkých študentov STU a ich vzdelania, aby voľba rektora STU prebehla profesionálne, transparentne a dôveryhodne. Gröhling poďakoval bývalému rektorovi STU Miroslavovi Fikarovi za jeho prácu. Zároveň šéf rezortu školstva "drží palce", aby sa voľba rektora uskutočnila čo najlepšie.

Voľby rektora STU v Bratislave sa uskutočnia 28. júna. V pondelok (10. 5.) na mimoriadnom rokovaní AS STU o tom rozhodli jeho členovia, pričom návrhy kandidátov na túto funkciu možno podať do 28. mája. Voľby môžu byť viackolové, pričom všetky kolá volieb sa uskutočnia na tom istom zasadnutí. "Do ďalšieho kola nepostupuje kandidát alebo kandidáti s najmenším počtom platných hlasov. Kandidát na rektora je zvolený v tom kole, v ktorom získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých členov AS STU," píše sa na webe univerzity. Senátori budú hlasovať za kandidáta tajným hlasovaním.

Rektora vymenúva na návrh akademického senátu verejnej vysokej školy prezidentka SR. Návrh akademického senátu predkladá prezidentke minister školstva, ktorému ho doručí akademický senát do 15 dní od prijatia rozhodnutia. Momentálne je poverený výkonom funkcie rektora STU Oliver Moravčík. Poverenie platí na obdobie do vymenovania nového rektora, ktorý vzíde z volieb.