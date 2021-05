Organizácia Via Iuris sa búri! Generálna prokuratúra nejednala dostatočne rýchlo: Školy boli zatvorené pridlho

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Organizácia Via Iuris a Iniciatíva Dajme deťom hlas sa v marci obrátili na Generálnu prokuratúru (GP) SR v súvislosti so zatvorením škôl v núdzovom stave. Namietali v ňom, že školy boli zatvorené príliš dlho a zatvárali ich bez zohľadnenia dosahov na mladých ľudí. GP SR však napriek závažnosti problému podľa nich nejednala dostatočne rýchlo, hoci jej to ukladá zákon o prokuratúre. Informovala o tom hovorkyňa Via Iuris Katarína Žitniaková.