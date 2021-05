BRATISLAVA - Žiaden spaľovací motor nedokáže fungovať bez mazania. Ak by v ňom nebol olej, jednotlivé komponenty by sa zadreli – začali by sa rýchlo prehrievať, deformovať a auto by si nedokázal ani naštartovať. Práve preto je dôležité venovať motorovému oleju pozornosť. Dbať by si mal najmä na jeho správnu hladinu a včasnú výmenu.