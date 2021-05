Kolíková poslancov OĽaNO nepresvedčila: Závažné skutočnosti! Jej vysvetlenia im nepostačujú

Na otázku, či chcú, aby premiér odvolal Kolíkovú, odpovedal Šipoš tým, že je to na jeho rozhodnutí. "Všetky skutočnosti, ktoré sme zistili a ktoré sú na stole, sú také závažné, že považujeme za svoju povinnosť informovať premiéra," uviedol. Odpovede na nejasnosti od Kolíkovej by chceli čo najskôr. "Nechceme naťahovať čas a nechceme tu hrať nejaké hry," uviedol s tým, že do konca týždňa by to chceli mať vyriešené. "Pevne verím, že ministerka všetky veci jasne vysvetlí a nebudeme sa tým musieť zaoberať," dodal.

Šipoš ozrejmil, že ministerka bola vo štvrtok (6. 5.) na poslaneckom klube, no jeho členov nepresvedčila. Po trojhodinovej diskusii sa podľa jeho slov všetci prítomní poslanci vyjadrili v tomto duchu. Šéf klubu však zopakoval, že v pondelok (10. 5.) na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR nebudú hlasovať s opozíciou za odvolanie Kolíkovej z funkcie.

"Včera sme si predvolali ministerku na náš poslanecký klub, na ktorom sme sa jej pýtali na medializované otázky ohľadom jej firiem a firiem jej rodinných príslušníkov. Keďže sme protikorupčné hnutie, ktoré bojuje proti klientelizmu a rodinkárstvu a ľuďom sme sľúbili, že budeme strážiť spravodlivosť a obnovíme dôveru v právny štát, nemôžeme sa tváriť, že pri ministroch našej koalície budeme na podozrenie pozerať inak, ako keď sme boli v opozícii. Ministerka spravodlivosti včera nepresvedčila poslanecký klub OĽaNO a po trojhodinovej rozprave všetci zúčastnení skonštatovali, že im ministerkine vysvetlenia nepostačujú. Po dohode s koaličným partnerom, stranou Za ľudí, spíšeme všetky nejasnosti, ktoré majú naši poslanci, predložíme ich ministerke spravodlivosti, aby ich jasne a dôveryhodne vysvetlila," uviedol Michal Šipoš.

Ministerka spravodlivosti nevidí žiadny dôvod na odstúpenie

Nevidím žiadny dôvod na odstúpenie. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) to uviedla v piatok na sociálnej sieti. Reagovala tým na návrh opozičného Smeru-SD na jej odvolanie. Národná rada SR má o vyslovení nedôvery ministerke rokovať v pondelok (10. 5.). Kolíková si myslí, že snaha o jej odvolanie súvisí s postojom neumožniť skrátenie kolúznej väzby v miere, ktorá by podľa nej marila účel trestného konania. „Ako cieľ sa mi javí prostredníctvom môjho odvolania skúsiť ovplyvňovať politické prostredie, aby takáto právna úprava prešla,“ dodala.

Odmietla tvrdenia, že jedným z nástrojov reformy súdnej mapy je nakupovanie budov a znižovanie počtu sudcov. V súvislosti s prípadom úmrtia policajného exprezidenta Milana Lučanského uviedla, že príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže nepochybili. Ani námietky v súvislosti s podnikaním jej rodinnej firmy MK real a s podnikaním bratovej firmy Elektronika nepovažuje za relevantné. „Nie je tu nič, kde by som pochybila, za čo by som musela niesť politickú zodpovednosť,“ vyhlásila.

Kolíková sa neobáva, že jej bude vyslovená nedôvera

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa neobáva, že by jej v Národnej rade (NR) SR vyslovili nedôveru. Poukázala na to, že ide o návrh opozície. Naďalej nevidí konflikt záujmov pri pochybnostiach súvisiacich s prenájmom budovy, v ktorej sídli Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Zopakovala, že na verejné obstarávanie vtedy nemala žiaden vplyv a nemohla ho nijako ovplyvniť. "Pre mňa je zložité uchopiť konflikt záujmu ohľadom verejného obstarávania, pri ktorom som nemala žiadnu možnosť vplyvu," uviedla.

Ministerka skonštatovala, že diskusia v koalícii pokračuje. "Úprimne, nemám obavu o výsledok, samozrejme, žiadne odvolávanie nie je príjemná záležitosť," poznamenala s tým, že radšej by sa venovala odborným veciam v rezorte. Za základ demokracie však považuje aj to, aby sa o veciach diskutovalo. Za dôležitý zároveň považuje spôsob, akým sa k výsledku dostanú.

Informácie o tom, že by vlastný návrh na jej odvolanie mali zvažovať aj v klube OĽANO, Kolíková nemá. "Toto je pre mňa nová alternatíva," podotkla. Šéf klubu OĽANO Michal Šipoš jej mal na rokovaní koalície tlmočiť len závery klubu, že s opozíciou hlasovať nebudú. Vie si však predstaviť, že v klube OĽANO sú poslanci, ktorí majú vlastný názor na situáciu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V súvislosti s pochybnosťami okolo prepojení osoby, ktorá prenajala budovu ministerstvu, uviedla, že sa na to pýtala svojho brata potom, ako sa o informácii dozvedela. "Pán Brodňan bol preňho vtedy neznáma osoba, jednoducho sa hľadali investori a on sa rozhodol investovať," ozrejmila s tým ,že investícia sa mu vtedy zdala ako najmenej riziková.