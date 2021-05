Očkovať by sa mali najrizikovejšie skupiny: Zabudli ste na tieto ženy, pán minister? Realita vás prekvapí!

Zabudol minister Vladimír Lengvarský na tehotné ženy? Zatiaľ ich nikto prioritne neočkuje.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Nesmú brať akékoľvek lieky a každé ochorenie je pre ne automaticky obavou. Hoci by do rizikovej skupiny mali spadať aj tehotné, k očkovaniu sa tak ľahko nedostanú. Na túto skutočnosť upozornilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Zmení sa to?