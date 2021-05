Andrej našiel v bankomate kopec peňazí: FOTO Neuveriteľné, čo s nimi spravil!

Polícii sa cez facebook ozval Andrej s tým, že v bankomate našiel balík peňazí. Zodpovedne ho odniesol do banky. „Dnes som našiel 1500 eur v bankomate. Snáď sa nájde prostredníctvom vašej stránky majiteľ peňazí. Našiel som ich XXXX v ČSOB bankomate a vrátil som ich na najbližšej pobočke,“ citovala mužovu správu polícia. Tá zámerne neuviedla, kde presne sa peniaze našli.

Zdroj: FB/Polícia SR

„Ich majiteľ to určite vie. Chceme sa poďakovať Andrejovi za čestné konanie. Ak by sa našli špekulanti, ktorí by si peniaze ponechali, hrozilo by im trestné stíhanie a zverejnenie ich fotiek na tejto stránke v časti PÁTRAME,“ zdôraznili ochrancovia zákona.