Poslanec napadol len 16-ročného tínedžera: Rodičia zverejnili VIDEO! Chcú podať trestné oznámenie

O napadnutí len 16-ročného chlapca z východného Slovenska informovala televízia JOJ. Rodičia sa rozhodli zverejniť aj video, na ktorom vidno, ako poslanec miestneho zastupiteľstva napadol ich syna. Podľa nich, deti s ním mali problém už večer predtým.

"Oni oslavovali narodeniny na pozemku urbárskeho lesného spoločenstva, kde prišiel pán poslanec, ktorý ich už v ten večer napadol a vyhnal z pozemku, že vraj je jeho," povedal otec napadnutého chlapca pre televíziu. Celá situácia tak zrejme vyvrcholila na druhý deň, keď poslanec zaútočil na chlapca aj fyzicky.

Zdroj: Reprofoto/TV JOJ

"Nemal to riešiť tak, ako to riešil a pravdepodobne to ľutuje. Mohol ísť za rodičmi a povedať, že váš chlapec sa nespráva na verejnosti, tak ako má," povedal starosta obce Ladislav Hakulin. Podľa neho má veľký vplyv na správanie sa detí, ale aj dospelých koronakríza. Rodičia sú však rozhodnutí podať trestné oznámenie. Poslanec sa k incidentu vyjadriť nechcel a televízii sa vyhrážal trestným oznámení.