Špeciálny prokurátor Lipšic čelí kritike kvôli incidentu v kaderníctve: Spoveď, takto to bolo naozaj!

Chvíľa bez respirátora a oheň bol na streche

Na internet unikol záber jedného z bratislavských súkromných kaderníctiev, kde sa rozhodol prísť aj prokurátor Lipšic. Aktuálne opatrenia ale v súčasnosti ľuďom prikazujú v interiéroch nosiť respirátory FFP2 v dôsledku stále hroziacej pandémie koronavírusu. Lipšic ho na fotografii u holičky, kde bol spolu s deťmi nemal. Okamžite sa na jeho hlavu zniesla kritika.

Zdroj: Tip čitateľa

Ako sa to naozaj stalo?

Zo záberu, ktorý sociálnymi sieťami koluje je evidentné, že bol v určitú sekundu zaznamenaný z videa alebo príbehu na sociálnej sieti. Podľa majiteľky kaderníctva Michaely však išlo doslova o sekundy, keďže každý človek sa pri strihaní rozhodne si dať dole rúško. "Akurát keď k nám prišla rodina pána Lipšica, tak sa deti doťahovali, kto sa pôjde prvý strihať. Najskôr sa mal ísť pán Lipšic, ale deti boli veľmi iniciatívne a chceli ísť prvé, tak presne v tej sekunde vznikol ten záber," povedala pre Topky Michaela.

Tento "incident" sa mal stať v pondelok večer, teda v deň, keď dostali viaceré prevádzky vrátane kaderníctiev zelenú na otvorenie. "Bola to doslova sekunda, keď vošiel do kaderníctva so svojimi dvoma synmi. U nás to býva navyše tak, že keď sa príde rodina strihať, najskôr je to otec a až potom deti. On si preto akurát dal dole respirátor, no v tej chvíli jeho syn povedal, že chce ísť prvý on. Lipšic si teda sadol späť do kresla," doplnila majiteľka. O jej slovách koniec-koncov svedčí aj samotný záber, na ktorom má Lipšic respirátor stále na ruke.

Za incident sa Lipšic aj tak ospravedlnil

"Uvedomujem si, že zloženie rúška v kaderníctve je možné iba pri strihaní, ak je to nevyhnutné. Aj keď som bol v danej miestnosti iba so svojimi synmi a kaderníčkou, respirátor som si na krátky čas zložil aj počas strihania mojich synov. Keďže pravidlá sú jasné, za ich porušenie sa ospravedlňujem,“ povedal pre Nový čas Lipšic.