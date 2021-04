Progresívci o voľbe šéfa SIS: Kollár by nemal mať právo nominovať riaditeľa! Chcú zmenu legislatívy

"Historická skúsenosť s touto inštitúciou nám poskytla dostatočné množstvo dôvodov aj dôkazov, prečo by vôbec nemala byť previazaná s exekutívou, čiže byť obsadzovaná aj riadená vládnou stranou. Za 30 rokov by sme sotva našli obdobie, kedy SIS-ka nebudila odôvodnené obavy, že sa stáva nástrojom vládnej moci na získavanie politického prospechu či zdiskreditovanie politických súperov," vyhlásila Bihariová.

VIDEO Podľa PS by šéfa SIS nemala nominovať politická strana

Riaditeľ SIS nesmie byť politický nominant

Je podľa nej naozaj ťažko vysvetliteľné a obhájiteľné, prečo práve riaditeľ inštitúcie, ktorá smie vykonať najtvrdšie zásahy do súkromia a ľudských práv občanov je volený bez toho, aby občania čo i len tušili o pozadí tejto osoby a aby výber riaditeľa mohli ovplyniť cez svojich poslaneckých zástupcov. "Nie je žiaden dôvod, aby bol riaditeľ SIS politický nominant a „niekoho človek“ Je nepatričné, že tento post si politické strany koalície nárokujú a rozdeľujú v rámci politických dohôd," doplnila šéfka progresívcov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Politicky sa dohodlo, aby práve Boris Kollár, ktorý bol roky monitorovaný a rozpracovaný touto inštitúciou a bol podozrivý zo stykov s podsvetím, dosadil do nej vlastného nominanta," povedala Bihariová.

Ako štát v štáte

Poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek navrhuje posilnenie kontrolných orgánov tajných služieb v parlamente. "Slovenská republika má totiž aj oveľa širší a vážnejší problém s deficitom demokratickej kontroly bezpečnostných služieb (SIS, VS, NBÚ), ktoré dnes fungujú prakticky ako štát v štáte," uviedol Valášek.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Valášek navrhuje zrušiť tri výbory

Navrhuje preto zrušenie troch osobitných kontrolných výborov NRSR na kontrolu SIS, VS a NBÚ a zriadenie Spoločnej komisie pre kontrolu bezpečnostných služieb. Členov by nominovali nasledujúce subjekty: NRSR z radov poslancov - 6 členov (3 koaličných a 3 opozičných), prezidentka SR - 2 členov, verejná ochrankyňa práv - 2 členov a Najvyšší kontrolný úrad - 2 členov. Táto komisia by mala mať vlastný podporný personál a rozpočet, aby mohla kontrolu vykonávať aktívne a nie len formálne.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Z mojej ročnej skúsenosti v parlamente môžem potvrdiť, že kontrolné orgány fungujú iba formálne a Slovensko dnes reálne nemá žiadnu kontrolu tajných služieb, ktoré podľa viacerých indícií fungujú najmä ako trh s informáciami a kompro materiálmi, čo napokon potvrdilo aj zatknutie bývalého riaditeľa aj námestníka tajnej služby. Je najvyšší čas dať naše spravodajské zložky do poriadku a rovnako tak aj jeho kontrolné orgány, na čo nám dáva súčasná situácia ideálnu príležitosť," skonštatoval Valášek.

Personálna výmena nestačí, povedal Truban

Podľa podpredsedu PS Michala Trubana by sme nemali ostať iba pri jednej personálnej výmene, ale zaviesť systematické opatrenia na posilnenie ochrany súkromia. "Vláde a rôznym štátnym úradom totiž zjavne nechýba chuť rozširovať si právomoci na zasahovanie do súkromia občanov a zhromažďovania stále väčšieho objemu osobných údajov," povedal Truban.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Preto PS žiada dve formy posilnenia kontroly ochrany súkromia občanov. Zriadenie špecializovaného súdneho senátu pre rozhodnutia o narušení súkromia občanov orgánmi štátu a tiež zriadenie pozície Digitálny ombudsman pri úrade Verejnej ochrankyne práv. V rámci reformy justície a novej súdnej mapy, ktorú pripravuje ministerka spravodlivosti, by sa mal zriadiť špecializovaný súdny senát, ktorý sa bude zaoberať preskúmaním a rozhodovaním o všetkých žiadostiach.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Dnes rozhodujú o týchto žiadostiach miestne príslušné krajské súdy a je nanajvýš dôvodné si myslieť, že o nich rozhodujú len formálne a takmer automaticky ich vybavujú kladne," myslí si Truban. Štát dnes podľa Trubana zhromažďuje o ľuďoch stále väčšie množstvo osobných údajov a dáva k nim prístup stále väčšiemu okruhu úradov.

Úlohou digitálneho ombudsmana by preto nebolo nahrádzať činnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ale sledovať aj jeho činnosť a upozorňovať na prípadné nedostatky. "Toto by bol človek, ktorý by sa mal prvý ozvať, keď si vláda alebo ktorýkoľvek úrad chcú prideliť právomoc mimo rozumnú proporciu a kontrolu, aby sme sa nemuseli spoliehať na to, že túto úlohu vo verejnej diskusii vždy zvládne len mimovládny sektor," uzavrel Truban.

Exriaditeľ SIS Pčolinský je vo väzbe

Vladimíra Pčolinského zadržali príslušníci NAKA vo štvrtok 11. marca v skorých ranných hodinách. Obvinili ho z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris Beňa mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára vo výške 40-tisíc eur. Úplatok mal byť za to, aby SIS nesledovala Kollára. Pčilinský je stíhaný väzobne. V deň rozhodovania o jeho väzobnom stíhaní sa vzdal funkcie riaditeľa SIS. Jeho odstúpenie prijala ako vláda, tak aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

K obvineniu riaditeľa SIS sa vtedy vyjadril aj predseda parlamentu Boris Kollár a minister práce Milan Krajniak. Tí vyzvali orgánny činné v trestnom konaní, aby vec nezdržiavali prípad Pčolinského riadne prešetrili. "Aby sme veľmi rýchlo zistili, kto za týmto skutkom stál a prečo sa toto celé udialo." Z uznesenia o vznesení obvinenia podľa Krajniaka vyplýva, že je vznesené najmä na základe jednej výpovede bývalého príslušníka SIS, ktorý nebol zbavený mlčanlivosti. "Ak totiž platí, že mal byť zbavený mlčanlivosti, celé vznesené obvinenie je úplne procesne na vode," vyhlásil.

Kto bude SIS šéfovať?

Krajniak odstúpil z postu ministra práce v rámci vládnej krízy ako prvý. Bolo to tesne po zadržaní Pčolinského. Objavili sa špekulácie, že by to mohlo mať niečo spoločné práve s jeho zadržaním, prípadne, že do čela SIS by sa mal postaviť práve Krajniak. Ten to však vyvrátil a po niekoľkodňovej diskusii sa vrátil na post ministra práce.

Možné nominácie na šéfa SIS Kollár zatiaľ neuviedol. Sadnúť by si k tomu mali podľa jeho slov aj s premiérom nasledujúci týždeň. Poznamenal, že sa téme venovali i s prezidentkou Čaputovou. Tá by podľa jeho slov na poste uvítala profesionála. Kollár verí, že takéto meno s premiérom nájdu.