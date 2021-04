Polícia obvinila vodiča z Prešova: Nafúkal 2,29 promile

"Zišiel s ním mimo vozovky, dole svahom až k budove miestneho podniku, kde narazil do kovového oplotenia, samotnej terasy, odpadkového koša, skruže i kvetináča. Dychová skúška u vodiča bola pozitívna, a to s výsledkom 2,29 promile. Pri nehode vznikla škoda na vozidle vo výške približne 2000 eur a na oplotení a ostatných veciach vo výške približne 6000 eur," povedala Ligdayová s tým, že muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.