Polícia upozorňuje ľudí na falošných sčítacích asistentov

BRATISLAVA - Polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov a osamelo žijúcich ľudí, aby boli pri tohtoročnom sčítaní obyvateľstva obozretní a nestali sa obeťami podvodníkov. Uvádza to na sociálnej sieti.

Policajti pripomínajú, že elektronické sčítanie obyvateľov bolo od 15. februára do 31. marca. Tí, ktorí sa nevedia sčítať sami, majú možnosť využiť službu asistovaného sčítania, ktoré bude prebiehať najneskôr do 31. októbra.

Na ochranu pred podvodníkmi prináša polícia zopár rád. Ľudia, ktorí chcú využiť asistované sčítanie, by sa mali informovať vo svojej obci, meste o kontaktných miestach, kde im so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Obec alebo mesto tiež môžu požiadať o mobilného asistenta. Tí pri sčítaní musia predložiť preukaz vydaný obcou či mestom. "Mobilní asistenti navštívia vašu domácnosť len vtedy, ak o takúto službu sami vopred telefonicky požiadate," uvádzajú policajti. Dodávajú, že ak to bude možné, osoba by si vopred mala dohodnúť presný čas príchodu asistenta, prípadne si môže zistiť jeho meno a priezvisko.

"Buďte obzvlášť opatrní pri cudzích osobách, ktoré by sa mohli podvodom vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc pri sčítaní priamo vo vašich príbytkoch," hovoria policajti. Apelujú tiež na ľudí, aby do svojich domov v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby, najmä ak ľudí navštívili bez ich predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní. Polícia vyzýva občanov, aby ju pri každom podozrení na podvodné konanie súvisiace so sčítaním bezodkladne kontaktovali na čísle 158.