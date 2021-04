Dnešok je dňom Rómov: Reprezentujúci člen parlamentu prezradil plány a chystajú sa aj k premiérovi!

BRATISLAVA - Blíži sa medzinárodný deň, ktorý možno niektorí Slováci až tak neoslavujú, no stále tu žijú menšiny, pre ktoré znamená stále veľa - Medzinárodný deň Rómov. To je pochopiteľne veľký sviatok aj pre poslancov v parlamente, ktorí reprezentujú práve túto menšinu. Medzi nimi je pochopiteľne aj poslanec OĽaNO Ján Herák, ktorý hovorí, že napriek stále prítomnej diskriminácii tu dôvod na oslavu tohto dňa je.

Herák prezradil, ako sa k sviatku postaví on sám a ako ho chce stráviť. "Určite ho prežijem s vedomím, že som súčasťou komunity, ktorá tu je a ktorú zastupujem aj v NRSR. Je to predsa oslava kultúry, tradície, histórie etnika, ktoré je tu niekoľko storočí a ktorá reprezentuje aj Slovensko a Slovákov. Vzhľadom k pandemickým opatreniam ale budem oslavovať len doma, hoc ma čaká pár rozhovorov pre médiá práve ohľadne Medzinárodného dňa Rómov," povedal poslanec.

Dôvod na oslavu tu je, aj napriek diskriminácii

Na Slovensku podľa Heráka žije približne 450-tisíc Rómov a na otázku, či aj napriek prítomnej diskriminácii je dôvod na oslavy odpovedal priamo. "Títo väčšinou - aj napriek tomu, že Slovensko je súčasťou vyspelej EU a žijeme v 21.storočí, žijú v osadách, v chudobe, a bez možnosti sa socializovať. Čelia doslovne rasizmu, diskriminácii, majú problém, nájsť si prácu, uplatniť sa v mnohých oblastiach spoločenského života, žiť slušne. Avšak, disponujeme talentom a darom tanca, hudby, spevu, obrovská časť Rómov je veľmi pracovitá, sú to zruční tesári, murári, klampiari, sú medzi nimi vzdelaní ľudia presne ako v majorite, dokonca vysokoškolskí pedagógovia, riaditelia či úspešní podnikatelia, a oni chcú ukázať čo všetko vedia, aké je ich minulosť, ich kultúra atď… Dôvod na oslavu teda je," vyhlásil poslanec.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ako prebiehajú oslavy tohto dňa v zahraničí?

Z pochopiteľného dôvodu nás zaujímalo, či sa tento sviatok oslavuje aj v zahraničí a ak áno, akým spôsobom. "Neviem či Rómovia v zahraničí oslavujú inak, no určite viem, že mnoho mojich rómskych kamarátov, vysokoškolsky vzdelaných ľudí, sa aj práve kvôli “ťažkým” podmienkam rozhodli opustiť Slovensko. Dôvody? Práca, bývanie, lepšia budúcnosť, no najmä iná mentalita za hranicami tejto krajiny. Ale to nie je len o rómakoch… Viem však, že bašavel je všade na svete rovnaký – teda keď oslavujete, tak oslavujete," povedal s úsmevom poslanec.

Bez korony by boli oslavy v plnom prúde

"Ak by nebola korona, tak samotná oslava by bola v skutku pestrá. Rómska hudba, tanec ako sa patrí, priatelia, chutné jedlo, nekonečná zábava do skorého rána. Určite by som si s priateľmi pozval aj Rómsku osobnosť, ktorá by nám prezradila niečo zo svojho života, niečo silné, čo by nás obohatilo. Niekoho kto je osobnosť aj pre majoritu. Je toľko rómakov na ktorých môžeme byť hrdí – ktorí nás inšpirujú. Takže oslava ako každý rok – naplno," povedal počas aktuálnej situácie Herák.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Otázkou ešte zostáva, či poslanci reprezentujúci túto menšinu práve vo štvrtok vyvinú nejakú aktivitu, aby sa krajine pripomenuli. "Sme oficiálne pozvaní k premiérovi SR pánovi Hegerovi, následne spoločná tlačovka, na ktorej poinformujeme verejnosť o aktuálnom postavení Rómov na Slovensku. Predstavíme naše ciele a snahu výrazne zlepšiť život a postavenie Rómov v oblasti zamestnanosti, bývania, vzdelania a samozrejme rovných príležitosti pre všetkých, teda aj Rómov," prezradil plány na štvrtok poslanec Ján Herák z OĽaNO.