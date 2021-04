KORONAVÍRUS vyhnal ľudí do prírody: Dievčina na FOTO pobúrila Slovákov! Neuveriteľné, čo spravila

V lesoch, nielen v okolí Bratislavy, ale po celom Slovensku, môžeme momentálne vidieť zvýšený pohyb osôb. Môže za to pandémia koronavírusu a s ňou spojené opatrenia. Ľudia tak nechodia do barov, podnikov či nákupných centier, ale do prírody. Nie všetci sa tam však vedia poriadne správať. A najmä z takých majú tí, ktorí prírodu milovali aj pred celosvetovou pandémiou, hlavu v smútku.

Ľudia totiž nedodržiavajú žiadne opatrenia akými sú nezakladanie ohňov, či jednoduché pravidlo - čo si do lesa so sebou prinesieš, to si aj zober domov. Teraz však môžme naraziť na kopy odpadkov, špakov a podobne. No v prírode je dôležité rešpektovať aj iné veci. Napríklad netrhať chránené rastliny alebo nevstupovať na územia, kde je vstup zakázaný. Jedna takáto "ukážková" fotografia sa objavila aj na sociálnej sieti. Na snímke je zachytené takmer všetko, čo by ste v prírode robiť nemali.

"Toto nevymyslíš! Hrabe vám to pekne celej mládeži dnes z tych mobilov! Som za návrat do analogu! Tuto skvelú reportážnu fotku som neodfotila ja, ale suseda, ja by som dievča pekne slušne vyviedla z miesta činu," napísala k fotografii Lula, ktorá ju zverejnila. Príspevok za stal okamžite virálnym a ľudia ho začali hromadne zdieľať.