Člen gangu Kristián Kádar: Kto by nespravil, čo chcel bos Sátor, potrestal by ho zavraždením

PEZINOK - Bos zločineckej skupiny sátorovcov Ľudovít Sátor by za odpor potrestal každého zavraždením. V procese s Lehelom Horváthom pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku o tom vypovedal na 25-ročný trest odsúdený člen gangu Kristián Kádar.

Lehel Horváth čelí obžalobe z piatich vrážd. Medzi nimi sa mal podieľať na vražde člena skupiny Andreja Reisza v roku 2006. "My sme s Lehelom H. nechceli zavraždiť Reisza. Ja som prerušil kontakty so skupinou v roku 2006. Vyhýbal som sa kontaktom so Sátorom. Ten nás však postavil pred hotovú vec, aby sme ho zavraždili," uviedol Kádar.

Osobne vraždu nevidel. V jej čase bol schovaný v kríkoch bývalého družstva v Čótfe pri Dunajskej Strede. Okrem Reisza, Sátora prišiel aj Zsolt Nagy alias Čonty. "Zrazu som počul výstrel, tam vo vnútri sa Sátor sám rozhodol, že ho zastrelí. Moja úloha predtým bola, aby som zastrelil Reizsa ja. Mal som zbraň, ja som nikoho v živote však nezastrelil," povedal.

Ako dodal, keby nespravil, čo od neho Sátor chce, dal by ho zlikvidovať. "Sátorovi nikto nepovedal nie," vypovedal Kádar. Nikdy však nebol svedkom, že by takýto odpor potrestal vraždou. Pozostatky Reisza sa nikdy nenašli.

Lehel Horváth je okrem vrážd obžalovaný aj zo skutkov podporovania a zosnovania zločineckej skupiny sátorovcov a krádeže 45,5 milióna slovenských korún z bezpečnostnej schránky v Dunajskej Strede. Medzi zavraždenými je bos skupiny sátorovcov Sátor, k vražde ktorého sa Lehel Horváth v roku 2010 priznal. Telo sa nenašlo, páchatelia mŕtvolu údajne viac ráz vykopali a ostatky premiestňovali.

Výpoveďou bývalého vysokopostaveného člena zločineckej skupiny sátorovcov Kristiána Kádara pokračuje pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku proces s Lehelom Horváthom, ktorý je označovaný za hrobára zločineckej skupiny sátorovcov. Čelí obžalobe z piatich vrážd.

Pôvodne mal v utorok vypovedať ďalší odsúdený vysokopostavený člen gangu Zsolt Nagy alias Čonty. Ten však bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19 a jeho zdravotný stav nie je dobrý. "Lehela H. poznám od 90. rokov. Skupina sátorovcov fungovala od roku 1999 približne do roku 2010. Jej šéfom bol Ľudovít Sátor. Členom tejto zločineckej skupiny som bol apríla 2001," vypovedal na úvod Kádar. Podľa jeho výpovede sa on osobne venoval výrobe ilegálnych cigariet.

"Hlavné aktivity skupiny boli vydieranie, poisťovacie podvody, podvody s DPH, vraždy bielych koňov a aj vraždy na objednávku," zdôraznil Kádar. Pojednávanie je naplánované aj na stredu (31. 3.) kedy by mal vypovedať na dlhoročný trest odňatia slobody odsúdený sátorovec Juraj Bugár alias Bugi. Na procese sa zúčastňuje prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Bohdan Čeľovský, ktorý má však popoludní služobné povinnosti, bude ho zastupovať špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Lehel Horváth (v strede) Zdroj: TASR - Martin Baumann

Ako Kádar, tak aj Čonty a Bugi minulý rok na jeseň vypovedali v procese so starostom Dolného Chotára Františkom Dorom. Pre túto skupinu mali sátorovci vraždiť biele kone. Lehel Horváth je okrem vrážd obžalovaný aj zo skutkov podporovania a zosnovania zločineckej skupiny sátorovcov a krádeže 45,5 milióna slovenských korún z bezpečnostnej schránky v Dunajskej Strede. Medzi zavraždenými je bos skupiny sátorovcov Sátor, k vražde ktorého sa Lehel Horváth v roku 2010 priznal. Telo sa nenašlo, páchatelia mŕtvolu údajne viac ráz vykopali a ostatky premiestňovali.

Medzi ostatnými obeťami sú biele kone, ale aj jeden z ďalších bosov gangu Andrej Reisz. Lehel Horváth ho mal zavraždiť v roku 2006 po dohode s ďalšími členmi skupiny. Prvej vraždy Čabu Kariku sa mal dopustiť už v roku 2003. Obete zakopával v areáli bývalého družstva v Čótfe pri Dunajskej Strede.