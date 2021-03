KORONAVÍRUS Analytici opäť kritizujú: Za približne rovnako veľkým Dánskom poriadne zaostávame!

BRATISLAVA - Analytici z organizácie Dáta bez pátosu sa opäť ozývajú, no tentokrát svoj kritický pohľad podnietili porovnaním s Dánskom, ktoré má približne rovnaký počet obyvateľov ako Slovensko. V súvislosti s pandémiou koronavírusu poukázali aj na to, že krajiny majú aj veľa spoločného.

"Máme podobný počet obyvateľov, rovnakú koronu. 5,5 mil. a COVID-19," začínajú s podobnosťami analytici v statuse.

V Dánsku sa neriadia politikou ale dátami

Na úvod si analytici dokonca dovolili aj politickú komparáciu. "Len jedno máme rovnaké a to isté. Ani v Dánsku v podstate nevedia, kto je dnes premiér (písali to ešte v čase, keď Matovič nehovoril o svojom odchode už otvorene, pozn. red.), podobne ako na Slovensku. Lebo im to nie je treba vedieť. Celý boj s koronou sa riadi dátami, na základe dát sa alokujú financie, nakoľko financie nie sú zadarmo, tak vymysleli pravidlá, pravidlá nemajú výnimky, výnimky sú cesta do pekla. Presný opak Slovenska," pokračujú v statuse Dáta bez pátosu.

Predbiehajú nás v testovaní

Kriticky pozerajú aj na stav testovania, pretože kým v Dánsku za posledné 2 dni urobili spolu 363 tisíc testov, u nás za rovnaký čas urobíme maximálne 28 tisíc testov. "Rozdiel nie je "rádovo", ale ešte to musíte násobiť x1,3. V prospech Dánska. 1:0," skonštatovali analytici.

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Pokračujú aj celkovými číslami vykonaných PCR testov. "Dáni urobili spolu 21 miliónov, Slováci urobili spolu viac ako 2 milióny. Dánsko opäť rádovo viac ako Slovensko. 2:0," kritizujú odborníci na dáta. Tí však pokračujú hospitalizáciámi, kde sa tiež nemáme čím pochváliť.

"Dáni majú spolu 207 hospitalizovaných v celej krajine - toľko u nás dovezú na urgentný príjem "kovidových" v "slabý deň" za 24 hodín. Dáni majú na ventilácii 26 pacientov, my máme toľko na Kramároch a spolu ich máme takmer 400. Na JIS majú okrem ventilovaných v Dánsku 14 pacientov, my na Slovensku 340," popisujú aktuálny stav analytici.