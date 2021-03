Žilinka prelomil mlčanie: VIDEO Útek pred novinármi! O únose Vietnamca exkluzívne prehovoril v televízii

Generálny prokurátor Maroš Žilinka potom, ako odmietol odpovedať na otázky novinárov, zverejnil stanovisko na stránke generálnej prokuratúry.

"V prvom rade považujem za potrené povedať, že k preskúmaniu tohto prípadu došlo z môjho podnetu, pretože po nástupe som sám chcel mať objektívny obraz o tom, či orgány činné v trestnom konaní rozhodli zákonným spôsobom a či rozhodli na základe dôkazov, z ktorých ten záver vyplýval. Považoval som za potrebné, aby sa raz na navždy urobila bodka za tým prípadom a aby sa vec zákonným spôsobom objasnila. Pretože pri nástupe do funkcie som povedal, že jediným imperatívom pre mňa je zákon. Nie politické alebo iné motívy alebo objednávky. A ja nedovolím, aby ani generálny prokurátor, ani orgány prokuratúry boli zaťahované do politického boja. A v tomto prípade mám pocit taký, že to tak je," napísal Žilinka.

Žilinka v stanovisku uviedol presne to, čo povedal aj v televízii TA3. Celé stanovisko generálneho prokurátora si môžete prečítať tu.

Ešte stále čerstvý generálny prokurátor Maroš Žilinka sa zúčastnil výboru pre obranu a bezpečnosť ku kauze únosu vietnamského občana. Výbor bol neverejný, no ani po jeho skončení generálny prokurátor na otázky novinárov neodpovedal a doslova pred nimi ušiel. Potom sa rozhodol prehovoriť pre televíziu TA3. Žilinka v televízii označil rokovanie výboru za nedôstojné a zdôraznil, že ku kauze únosu Vietnamca povie len to, čo sám bude chcieť a na otázky novinárov odpovedať nebude.

K únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu malo dôjsť v júli 2017. V prípade sa hovorilo aj o možnom zneužití slovenského vládneho špeciálu. Žilinka to teraz vylúčil. "Považoval som za potrebné, aby sa raz a navždy za prípadom urobila bodka a aby sa vec zákonne objasnila," povedal Žilinka v televízii.

"Samotný nemecký prokurátor konštatoval, že nebola zistená cesta, ktorou bol unesený prepravený do Vietnamu. Na tom sa všetci zhodnú," povedal Žilinka. "Nie je jediný dôkaz, že vietnamský občan bol prepravený cez Českú republiku na Slovensko a zo Slovenska do Moskvy a do Vietnamu," zdôraznil generálny prokurátor. V prípade bolo vypočutých vyše 50 svedkov a podľa Žilinku je vylúčené, aby Vietnamec cestoval načierno. "Nefunguje to tak, že dvanásť ľudí nastúpi po schodíkoch do lietadla a jedného hodia v mechu do batožinového priestoru," povedal Žilinka.

Generálna prokuratúra potvrdila záver uznesenia vyšetrovateľa Sekcie kontroly a inšpekčnej služby z roku 2018, ktorým bola odmietnutá časť trestných oznámení podávateľov vo veci podozrenia z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. „Nebola zistená žiadna relevantná skutočnosť, ktorá by odôvodňovala záver o vedomej (úmyselnej) participácii občanov Slovenskej republiky na únose vietnamského občana, spočívajúcej v poskytnutí vládneho lietadla vietnamskej delegácii,“ spresnila hovorkyňa Jana Tökölyová.

Tiež potvrdila zákonnosť nadväzujúceho uznesenia prokurátorky Krajskej prokuratúry v Bratislave z novembra 2018, ktorým boli zamietnuté sťažnosti oznamovateľov. Hovorkyňa doplnila, že k záveru o vedomej participácii občanov SR na únose vietnamského občana na základe vykonaného dokazovania nedospeli ani nemecké súdy, ktoré právoplatne rozhodli o odsúdení jedného obžalovaného vietnamského občana.

Podotkla, že naďalej pokračuje trestné stíhanie vo veci prečinu obmedzovania osobnej slobody, v ktorej výkon dozoru vykonáva prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava. K únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu malo dôjsť v júli 2017. Vietnamec bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. Nemecko sa v tejto súvislosti zaoberalo možnou slovenskou stopou v únose s možným zneužitím slovenského vládneho špeciálu.