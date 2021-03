VLÁDNA KRÍZA Ďalší spor! Naď žiada Sulíka o ospravedlnenie za fašistov: Šéf liberálov jeho slovám nerozumie

prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala premiéra Igora Matoviča, aby vládnu krízu ukončil čo najskôr

šéf liberálov Richard Sulík dnes uviedol, že podá demisiu

strana Za ľudí trvá na odchode Matoviča a požaduje rekonštrukciu vlády

ministerka spravodlivosti Mária Kolíková uviedla, že si nevie predstaviť fungovať vo vláde na čele so súčasným premiérom

všetky štyri koaličné strany sa však zhodli, že nechcú predčasné voľby

13:42 Veronika Remišová verí, že vláda vydrží do konca volebného obdobia a zároveň verí, že odíde aj Igor Matovič.

13:25 Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) si nevie predstaviť budúcnosť koalície bez strany SaS. Budúce zasadnutie kabinetu bude podľa Kolíkovej trošku iné, zloženie členov vlády nebude podľa Kolíkovej pravdepodobne totožné na budúci týždeň.

"Javí sa mi vzhľadom na vývoj udalostí, že zloženie členov vlády asi nebude totožné," poznamenala Kolíková s tým, že všetci však majú záujem o štvorkoalíciu. Nevie ani o ponuke premiéra Igora Matoviča, že by mala strana Za ľudí dostať ministerstvá po odchode SaS z vlády.

13:06 Šéf liberálov uviedol, že v pondelok alebo utorok podáva demisiu.

13:05 Richard Sulík poprel, žeby poslanci SaS presviedčali v parlamente iných poslancov, aby iniciovali hlasovanie o nedôvere vláde.

12:45 Premiér Igor Matovič odišiel z vlády bez slov.

11:26 Naď ostro odmieta informácie, že by išli vládnuť s exkotlebovcami

SaS podľa Naďa reagovalo na medializovaný článok, ktorý sa zakladal na prekrútených informáciách. "Viete veľmi dobre, že sa snažím slušne komunikovať a nehovoriť zbytočne veľa, lebo akékoľvek ďalšie vyjadrenia komplikujú rokovania," uviedol. "Opakujem, že v tejto chvíli nebude vylúčené nič," napísal. Ostro však odmietol, žeby OĽaNO komunikovalo s exkotlebovcami a Milanom Mazurekom.

"Príde mi nefér, keď následne bez toho, aby sa mi ktokoľvek ozval alebo by sa ma ktokoľvek na rokovaní vlády opýtal na to a vydá stanovisko, a teraz hovorím o Richardovi Sulíkovi, že my plánujeme vládnuť s podporou fašistov, a to v situácii, keď jeho poslanci chodia po parlamente a ponúkajú opozičným poslancom to, aby dali hlasovať o nedôvere vláde," povedal Naď s tým, že Sulíka na rokovaní vlády vyzval, aby sa mu okamžite ospravedlnil za reakciu na jeho prekrútené vyjadrenie.

11:05 Tichá vláda s fašistami je za hranicou, tvrdí SaS

Slovensko je na ceste do priepasti. Podľa strany SaS to vyplýva zo slov ministra obrany Naďa, ktorý nevylúčil, že by Igor Matovič vládol ďalej s podporou exkotlebovcov. "Minister Naď zašiel svojím vyjadrením priďaleko. Ide o absolútnu túžbu po moci, ak by sa Igor Matovič snažil udržať na čele vlády s podporou skupinky okolo Milana Mazureka," uviedla strana.

"Igor Matovič evidentne chytil maniere podobné Vladimírovi Mečiarovi či Robertovi Ficovi. Tichá vláda s fašistami je za hranicou demokratických princípov. Apelujeme na poslanecký klub OĽaNO, aby Igorovi Matovičovi tento scenár čo najrýchlejšie vyvrátil. Poslanecký klub SaS je jednotný, lebo dlhodobo robíme hodnotovú politiku a na takejto vláde Igora Matoviča s Milanom Mazurekom sa podieľať nikdy nebudeme," vyhlásil predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Branislav Gröhling a Karol Galek.

10:45 Remišová urobí všetko pre to, aby toto posledná vláda nebola

V rokovaní musíme pokračovať tak, aby sa koaličná kríza skončila čo najskôr, povedala pred rokovaním vlády Remišová. "Urobím všetko pre to, aby toto posledná vláda nebola," uviedla. Pripomenula, že požiadavky Za ľudí sa nemenia, vychádzajú z uznesenia, ktoré strana a jej predsedníctvo prijalo a ktoré mieria k výmene na poste premiéra. "Za tým si stojíme," potvrdila.

10:30 Robíme všetko pre to, aby pokračovala štvorkoalícia

OĽaNO robí všetko pre to, aby vláda vydržala a fungovala ďalej. uviedol minister obrany Jaroslav Naď. Zároveň priznal, že otvorených je viacero možností vývoja. Odmietol však informovať o diskusiách vo vnútri koalície. "Nebudem vynášať von interné debaty, ani nič naznačovať. Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič,“ povedal. Zdôraznil, že prioritou je zabrániť predčasným voľbám.

Špekulovať o tom, čo sa stane, ak sa SaS a Za ľudí rozhodnú opustiť koalíciu, odmietol. "Robíme na tom, aby táto vláda pokračovala v štvorkoalícii. Ak sa to nebude dať, budeme to riešiť," vyhlásil. Všetko je podľa neho možné, nevylúčil ani to, že vláda bude hľadať podporu aj u nezaradených poslancov v parlamente. Naď si myslí, že debata o vývoji v koalícii by vôbec nebola, ak by sa Sulík správal v predchádzajúcom období k vláde lojálnejšie.

Matovič musí krízu ukončiť čo najskôr

Prezidentka Čaputová včera vyzvala premiéra Matoviča, aby čo najskôr ukončil koaličnú a vládnu krízu. Vyhlásila to po utorkovom stretnutí s predsedom vlády a zástupcami strany SaS s tým, že Slovensko potrebuje plne funkčný a výkonný vládny kabinet. "Treba ukončiť agóniu a konať. Je najvyšší čas," uviedla.

Prezidentka upozornila, že vládna kríza sa deje počas pandémie nového koronavírusu, v rámci ktorej ľudia čelia úmrtiam, ekonomickým dosahom i nárastom chudoby. Slovensko podľa nej potrebuje okamžité zmeny v riadení pandémie, v pomoci ľuďom, vo vakcinácii i v komunikácii dovnútra krajiny i navonok.

Ak Matovič neodstúpi, SaS vystúpi z vlády

Vládna kríza trvá oficiálne od nákupu ruskej vakcíny Sputnik V už zhruba dva týždne. Jediný, aj keď nepochopiteľný, krok spravilo hnutie Sme rodina. Minister práce Milan Krajniak sa rozhodol podať demisiu. Šéf strany SaS Richard Sulík včera po stretnutí s prezidentkou uviedol, že na ťahu je teraz premiér a on sa má vyjadriť, či sa rozhodol odstúpiť, aby sa mohlo pokračovať v zmysluplnej vláde.

Ak sa svojho postu nevzdá, koaličná SaS vystúpi z vlády. Matovičovi dáva SaS najneskorší termín do stredy 24. marca. Klub SaS aj Republiková rada SaS sú v postoji jednotní. "My nebudeme pod Matovičom spolu vo vláde, lebo sa stávame spoluzodpovední za katastrofálne vedenie vlády," skonštatoval Sulík. Zároveň avizoval, že požiadal o stretnutie s poslancami z parlamentného klubu OĽANO.

Predstavitelia liberálov sa s prezidentkou bavili už aj o tom, ako bude prebiehať prípadný proces demisie. "Matovič sa má vyjadriť, ako sa rozhodol. Či odstúpi, aby sme mohli pokračovať v zmysluplnej vláde, alebo bude hľadať krkolomné konštrukcie od menšinovej vlády po úplne natesno vládu, alebo bude v úvodzovkách dokupovať voľne blúdiacich poslancov. On sa musí rozhodnúť," skonštatoval Sulík. "Nechceme, aby keď odídu hneď traja ministri za SaS, vznikol zbytočne veľký problém a aby bol Matovič pripravený, pokiaľ sa rozhodne neodstúpiť. Rovnako aj, aby prezidentka vedela, čo ju čaká," poznamenal vicepremiér.

Vládna kríza

Vyhlásení a výziev bolo od nákupu Sputnika V množstvo, boli sme svedkami jednej demisie, mlčania premiéra Matoviča, ráznej výzvy Čaputovej, padli aj slová o predčasných voľbách či menšinovej vláde, aj keď to oficiálne odmietajú všetky strany. Na stole je zatiaľ jedna jediná a hlavná požiadavka - odchod premiéra Igora Matoviča. Všetky štyri vládne strany sa však zhodli, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády, žiadali odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího aj premiéra Matoviča. Krajčí už demisiu podal. Medzitým sa rozhodol odísť aj Milan Krajniak, Hovorí o geste pre čo najskoršie ukončenie krízy.

Porušené prímerie

Napätie v koalícii však trvá dlhodobo. Prispievajú k nemu najmä konflikty medzi Matovičom a Sulíkom. Veronika Remišová aj Richard Sulík sú ochotní vzdať sa funkcií vo vláde. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková jasne vyhlásila, že pod Matovičovým vedením už vo vláde nezostane, nevie tam presadzovať reformy. Hnutie Sme rodina nazvalo dianie v koalícii cirkusom. OĽaNO naďalej odmieta predčasné voľby a trvá na tom, že demisiou Krajčího splnilo požiadavky na rekonštrukciu vlády.

Či Matovič odíde, alebo nie, zatiaľ nie je jasné. Keď sa už zdalo, že situácia sa upokojí a kríza pomaly skončí, prišiel zlom. Všetko narušilo Matovičovo doteraz posledné emotívne vystúpenie na tlačovke, počas ktorej informoval o demisii šéfa zdravotníctva. Podľa Sulíka totiž porušil memorandu alebo "pakt o neútočení", ktorý medzi sebou strany podpísali po rokovaniach. Prímerie netrvalo ani 24 hodín.

Premiér zatiaľ mlčí

Koncom týždňa preto Sulík avizoval rokovania v rámci strany. V pondelok oznámil jasnú požiadavku. Odchod premiéra. Na ten o pár hodín tlačila aj Remišová spolu so svojou stranou a odchod Richarda Sulíka ostal už len jej osobnou požiadavkou. Premiér Matovič si stranu Za ľudí na poslaneckom klube vypočul, no žiadne závery zatiaľ nepadli.

Okrem toho sa zdá, že poslanecký klub Za ľudí sa zmieta v problémoch a je na pokraji rozpadu. Ministerka spravodlivosti sa vyjadrila jasne a zotrvanie v koalícii na čele s Matovičom si vie ťažko predstaviť aj Jana Žitňanská. Remišová napokon nedovolila Kolíkovej ísť na stretnutie k prezidentke so Sulíkom, podľa nej si totiž majú krízu riešiť v rámci koalície. A Sulík nakoniec po stretnutí s prezidentkou uviedol, že keď Matovič ostane premiérom, SaS odchádza z koalície. Premiér medzitým stále mlčí...