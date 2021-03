V zákone by sa mala spresniť údržba nezaradených ciest obcami

Národná rada Slovenskej republiky

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

BRATISLAVA – Mesto, mestská časť a obec môžu použiť svoje prostriedky aj na údržbu a zhodnocovanie komunikácií, ktoré sú verejne prístupné, využívané obyvateľmi na verejný účel, ale nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Takto by sa mal podľa návrhu poslancov štyroch koaličných strán spresniť zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Novelu zákona v utorok posunulo plénum parlamentu do druhého čítania.