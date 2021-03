Sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie pacienta by sa mohlo upraviť

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Zdravotná dokumentácia pacientov, ktorí sú napríklad v kóme, by sa mohla sprístupniť ich najbližšej rodine aj bez ich predchádzajúceho súhlasu. Má to byť len krajnou možnosťou pre prípady, keď neexistuje písomné splnomocnenie alebo súhlas. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Zaviesť by sa mohla i možnosť zákazu prístupu k zdravotnej dokumentácii určitej osobe.