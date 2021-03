KORONAVÍRUS Dúbravka cez víkend opäť zvýši počet odberových miest na testovanie

"Reagujeme na požiadavky ľudí, aktuálnu pandemickú situáciu a nové opatrenia schválené vládou," uviedol starosta Dúbravky Martin Zaťovič. K stálym odberným miestam pridá mestská časť počas víkendu ďalšie štyri, po dve v dome kultúry na Saratovskej ulici a v kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej ulici. Jedno z odberných miest bude na oboch stanoviskách určené pre tých, ktorí sa objednajú online.

Otestovať sa bude možné počas oboch víkendových dní od 8.00 h do 20.00 h s obedňajšou prestávkou od 12.30 h do 13.30 h a večernou prestávkou od 17.00 h do 17.30 h. Okrem dočasných odberových miest v Dúbravke fungujú počas celého týždňa aj tri mobilné odberové miesta - v areáli kúpaliska Rosnička na Ulici M. Sch. Trnavského, v KC Fontána na Ožvoldíkovej ulici a na Agátovej ulici.