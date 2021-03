KORONAVÍRUS Jedenásť nemocníc testuje zo slín a aj testom z prednej časti nosa

„Obidva testy znamenajú koniec testovaniu z nosohltana, sú oveľa príjemnejšie najmä pre deti, seniorov, citlivé osoby a ľudí s hendikepom. Benefitom v prípade pozitívneho výsledku PCR zo slín je informácia, či ide o britskú mutáciu koronavírusu,“ zhrnula a dodala, že neskôr by chceli testovať aj na identifikácie juhoafrickej a brazílskej mutácie.

Odber vzoriek zo slín je aktuálne dostupný na 11 miestach na Slovensku. Sú to Bratislava, Bánovce nad Bebravou, Zlaté Moravce, Levice, Komárno, Zvolen, Handlová, Kežmarok, Levoča, Košice-Šaca a Krompachy. „Stačí, aby ľudia niekoľkokrát zakašlali do rúška, v ústach nazhromaždili väčšie množstvo slín, ktoré vypľujú do lievika. Ten je naskrutkovaný na skúmavke,“ poznamenala s tým, že pred testovaním sa odporúča desať minút nejesť, nepiť, nefajčiť, nežuť žuvačku, neumývať si zuby a nepoužívať zubnú vodu. Výsledok vyšetrenia pacient dostane do 24 hodín od doručenia vzorky do laboratória, a to formou mailu a SMS kódu na jeho otvorenie. Cena pre samoplatcov je 65 eur, záujemcovia sa musia objednať na www.agellab.sk.

Antigénový test z prednej časti nosa trvá pár sekúnd. Tyčinka na ster je kratšia, má jemnejšie štetinky a zasúva sa do nosa približne dva a maximálne štyri centimetre. „Test je však rovnako spoľahlivý ako klasický antigénový, vzorka sa spracováva priamo v mobilnom odberovom mieste, do približne 15 minút má testovaný človek aj výsledok,“ vysvetlila riaditeľka laboratórií Agellab Elena Gaboňová. Aj na tento druh testu je potrebné sa vopred objednať na www. agellab.sk, test stojí 25 eur.