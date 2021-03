Krajčímu to prerastá cez hlavu: Fiasko s očkovaním, slabé kontroly hraníc! Som bezmocný, tvrdí minister

BRATISLAVA - Na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího sa to valí z každej strany! Nefungujúci systém prihlasovania na očkovanie, množstvo pozitívnych, málo prísne opatrenia. Vyzerá to tak, že medzi koaličnými partnermi sa nedokáže rázne presadiť. Zvažuje demisiu?

Minister zdravotníctva Marek Krajčí mal v utorok už svoju pravidelnú tlačovú konferenciu, na ktorej informoval o aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku. Čelil však aj nepríjemnejším otázkam. Vysvetliť musel aj to, prečo sa seniorom nedarí prihlásiť na očkovanie proti koronavírusu.

Krajčí sa ospravedlnil za komplikácie spojené s prihlasovaním na očkovanie proti novému koronavírusu. S výrazným náporom na prihlasovanie sa podľa jeho slov nepočítalo. Problémy by sa mali vyriešiť do týždňa, ľudí preto požiadal o trpezlivosť. Dodal tiež, že pri problémoch s prihlasovaním na mobilné odberové miesta cez webovú stránku korona.gov.sk sa môžu prísť dať ľudia aj tak otestovať, zdravotníci by im mali odber vykonať.

Som bezmocný

Slovensko je na 17. mieste v počte úmrtí na koronavírus. Krajčí na tlačovej konferencii povedal, že situácia sa mierne zlepšuje. Podľa neho za to môže aj zníženie mobility a opatrenia, ktoré sa zaviedli. najmä sprísnený zákaz vychádzania po 20. hodine. Čo sa však stále nesprísnilo, sú pendleri. Aktuálne im stačí sedemdňový test na to, aby prechádzali hranicami. Ministrovi zdravotníctva sa nepodaril presadiť 72-hodinový.

Marek Krajčí Zdroj: Topky/Maarty

"Som bezmocný," priznal Krajčí. Sprísnené opatrenia na hraniciach sa mu nedaria presadiť ani cez hlavného hygienika Jána Mikasa, ani vládu. Koaličné strany SaS a Za ľudí žiadajú rekonštrukciu vlády, čiže aj výmenu ministra zdravotníctva. Krajčí však tvrdí, že sám demisiu nepodá. "Stále mám podporu premiéra a môjho klubu OĽaNO," povedal Krajčí. "Mohol by som odvolať hlavného hygienika," zamyslel sa minister.

Očkovaním sa bude zaoberať výbor

Témou očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zabezpečenia nemocníc pľúcnymi ventiláciami sa bude v pondelok 15. marca zaoberať mimoriadny zdravotnícky výbor Národnej rady SR. Na zasadnutie je pozvaný aj Marek Krajčí. Potvrdila to predsedníčka výboru Jana Bittó Cigániková.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Chcela som dať kolegom poslancom možnosť pýtať sa na to, akým spôsobom bude prebiehať registrácia na očkovanie a ako sa plánuje očkovanie," priblížila šéfka výboru. Poslancov podľa nej zaujíma tiež vybavenosť nemocníc z pohľadu pľúcnych ventilácií. Ministra by sa chceli napríklad spýtať, koľko sa ich nakúpilo a ako sa v súčasnosti využívajú.

"Na Výbore NR SR pre zdravotníctvo sa zúčastňuje minister zdravotníctva SR, v prípade iných neodkladných pracovných povinností šéfa rezortu zastupujú štátni tajomníci podľa príslušnej agendy," reagovala na otázku o účasti Krajčího na výbore hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.