KORONAVÍRUS Ďalšie Krajčího fiasko: Nezvládnutý web o očkovaní, ľudia vo vypätí, bol za tým vraj útok!

Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages

BRATISLAVA - Včerajší deň si viacerí budú pamätať ako ten, kedy sa so zúfalstvom pokúšali prihlásiť svojho staršieho príbuzného alebo rodiča na očkovací termín proti koronavírusu. Web totiž pravdepodobne nezvládol vysoký nápor ľudí, ktorí si brali termíny. Tie doslova mizli ako teplé rožky, no Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na konci dňa prišlo so skutočne nečakaným vysvetlením. Ľudia im to pekne spočítali!