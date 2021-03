Reforma ambulantného sektora: Viaceré zdravotné poisťovne by ju privítali

BRATISLAVA - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a tiež zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera by reformu ambulantného sektora privítali. Zhodli sa na tom, že takýto krok považujú za veľmi dôležitý. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vo štvrtok informovalo, že v týchto dňoch predstavuje svojim partnerom víziu reformy primárnej ambulantnej sféry.

Reforma má podľa rezortu zdravotníctva priniesť vznik nových ambulancií, podporu vzniku ambulancií v najkritickejších regiónoch, nové nastavenie siete všeobecných lekárov, lepšiu dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti či motiváciu pre medikov, aby po vyštudovaní ostali pracovať na Slovensku.

Hovorca VšZP Matej Neumann povedal, že po systémových zmenách v ambulantnej sfére už dlhodobo volajú. Súčasťou pripravovanej reformy je podľa jeho slov aj nové nastavenie siete všeobecných lekárov, ktorí sú k pacientovi najbližšie a mali by vedieť vyriešiť až 80 percent ich zdravotných ťažkostí.

"Pripravovanú reformu ambulantného sektora vítame, keďže je na Slovensku dlhodobo nízky počet všeobecných lekárov, navyše, mnoho z nich je už v dôchodkovom veku. Je preto kľúčové, aby sa podporoval vznik nových ambulancií, a to najmä v kritických regiónoch, ako aj zlepšenie dostupnosti kvalitnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti," povedal. Pripravovaná reforma by podľa štátnej zdravotnej poisťovne zatraktívniť ambulantnú sféru pre nových lekárov a zastabilizovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tejto oblasti. Aj z týchto dôvodov VšZP cielene podporovala a podporuje zvýšenie kompetencií všeobecných lekárov.

Trendy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa slov PR špecialistu ZP Dôvera Mateja Štepianskeho stále viac smerujú do ambulantnej sféry, pretože je to lepšie nielen pre pacientov, ktorí tak môžu byť v domácom prostredí, ale aj pre celý systém vzhľadom na financie, kapacity zdravotníckych zariadení aj ich personál. Reformu ambulantnej siete tak považuje za veľmi dôležitú. Najväčšia súkromná ZP je však presvedčená, že je naivné očakávať podstatné zvýšenie počtu lekárov v ambulantnom sektore v krátkodobom horizonte. Poukázala na to, že Slovensko stále bojuje s odlevom lekárov. Za dôležité považuje sústrediť sa na čo najlepšie využitie kapacít lekárov a ambulancií.

"To si bude vyžadovať zmenu v kompetenciách lekárov aj sestier, zmenu vo fungovaní ambulancií tak, aby lekári a sestry boli čo najviac odbremenení od činností, ktoré môžu robiť pracovníci bez zdravotníckej kvalifikácie," skonštatoval Štepianský s tým, že samozrejmosťou bude lepšie využívania moderných technológií a telemedicínskych služieb. Zabúdať by sa podľa neho nemalo ani na faktory, ktoré demotivujú mladých lekárov, aby pracovali na Slovensku. Hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová uviedla, že detaily reformy nepoznajú, keďže MZ SR s nimi o tomto kroku nekomunikovalo.

ZAP a ASL SR by reformu ambulantného sektora privítali

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) a tiež Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR by reformu ambulantného sektora privítali. Ako zhodne uviedli, na prezentáciu vízie takéhoto kroku ich Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nepozvalo. MZ SR vo štvrtok (4.3.) informovalo, že v týchto dňoch predstavuje svojim partnerom víziu reformy primárnej ambulantnej sféry. Vďaka reforme by mali vzniknúť nové ambulancie. Podporiť sa tiež má vznik ambulancií v najkritickejších regiónoch. Avizuje aj nové nastavenie siete všeobecných lekárov, lepšiu dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti či motiváciu pre medikov, aby po vyštudovaní ostali pracovať na Slovensku.

"Vítame aktívny prístup MZ SR k problémom primárnej ambulantnej starostlivosti a oceňujeme prizvanie odborných spoločností všeobecného lekárstva a odbornej spoločnosti pre primárnu pediatriu k celému procesu prípravy reformy primárnej sféry," povedala riaditeľka zväzu Zuzana Dolinková s dôvetkom, že zatiaľ neboli prizvaní na rokovanie, na ktorom má rezort ambíciu predstaviť svojim partnerom víziu reformy primárnej ambulantnej sféry.

Doplnila, že ZAP ako organizácia združujúca všetky segmenty ambulantnej starostlivosti, z toho takmer 500 ambulancií všeobecného lekárstva pre dospelých, vyše 400 ambulancií pre deti a dorast a približne 900 špecializovaných ambulancií, je pripravený poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a odborné pripomienky k rodiacej sa reforme, pretože reforma primárnej starostlivosti je nepochybne úzko spätá s dobre fungujúcou špecializovanou ambulantnou starostlivosťou.

Prezident ASL SR Marián Šóth v reakcii povedal, že ambulantný sektor je absolútne nevyhnutné zreformovať a zatraktívniť. Zdôraznil, že asociácia už v minulosti predkladala návrhy na reformu celého systému vzdelávania a rezidentského systému, ako aj odstúpenia praxe a celého zlepšenia postavenia všeobecných lekárov na Slovensku.

Skonštatoval, že organizáciu zastrešujúcu najvyšší počet ambulantných lekárov, ako všeobecných lekárov pre dospelých, primárnych pediatrov, gynekológov, špecialistov logopédov, psychológov ako aj agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, nikto k tvorbe ani prezentácii tohto materiálu nepozval. "Uvidíme, či reforma zahrnula požiadavky praxe," dodal. MZ SR ešte vo štvrtok uviedlo, že vedenie ministerstva v týchto dňoch o vízii diskutuje so všetkými kľúčovými partnermi v zdravotníctve - s ambulantnými lekármi a odbornými spoločnosťami, zástupcami samosprávnych krajov či zdravotnými poisťovňami.