KORONAVÍRUS Taliansko zaznamenalo vlani najvyšší ročný počet mŕtvych od 2. svetovej vojny

To je o 15 percent viac než priemer zaznamenaný pre roky 2015 až 2019, uviedli predstavitelia ISTAT-u v Ríme citovaní tlačovou agentúrou DPA. Prvá vlna koronavírusu zasiahla krajinu so 60 miliónmi obyvateľov koncom februára - a nadúmrtnosť od marca do decembra 2020 bola zároveň o 20 percent vyššia než priemer zaznamenaný v rovnakom období za predchádzajúcich päť rokov. To sa premieta do údaja vyše 108.000 úmrtí.

Zdravotnícke úrady hlásili v piatok ďalších vyše 24.000 prípadov nákazy za posledných 24 hodín. Celkovo sa tak v Taliansku oficiálne infikovalo koronavírusom 3,02 milióna ľudí. Situácia sa v mnohých častiach Talianska prudko zhoršuje. Očakáva sa, že minister zdravotníctva Roberto Speranza vyhlási niekoľko regiónov za "červené zóny" so začiatkom od budúceho týždňa.

To bude znamenať čiastočný lockdown, ktorého súčasťou sú aj prísne obmedzenia pohybu ľudí a zatvorenie škôl. V piatok pribudlo v Taliansku ďalších 297 úmrtí na covid a celkovo ich tam zaznamenali takmer 100.000.