Gyimesiho stretnutie s maďarským ministrom spôsobilo ďalší ŠKANDÁL: Korčok ho vraj nezaujíma!

BRATISLAVA - Máme tu ďalší diplomatický škandál. Len nedávno sme sa stretli s tým, že premiér Igor Matovič (OĽaNO) v rozhlase vtipkoval o Zakarpatskej Ukrajine, no dnes je na stole iný problém. Ide o Matovičovho poslanca Juraja Gyimesiho, ktorý sa v Komárne potichu stretol s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártom a riešili aj dvojaké občianstvo, hoci sa zdalo, že táto otázka je už z pohľadu slovenského parlamentu uzavretá. Prípadu sa už začal venovať aj náš šéf diplomacie Ivan Korčok, o ktorom Gyimesi povedal, že ho "nezaujíma".

Všetko sa odohralo na konci tzv. "horúcej stredy", kedy navyše vypukla koaličná kríza a večer sa poslanec Juraj Gyimesi z OĽaNO na sociálnej sieti pochválil fotografiou rokovania so zahraničným, maďarským ministrom zahraničných vecí Pétrom Szijjártom v Komárne. Podľa jeho slov riešili okrem iných otázok aj práve diskutovanú tému dvojakého občianstva. Pritom sa už zdalo, že z pohľadu slovenského parlamentu je už táto otázka uzavretá.

Zdroj: Facebook/Gyimesi György

Rezort diplomacie rieši jeden škandál za druhým

To si všimla aj naša diplomacia, pričom s nepochopením sledovala, ako Gyimesi rokuje s členom zahraničnej exekutívy bez toho, aby s ním bol slovenský doprovod z našej diplomacie. Minsiter Ivan Korčok pritom len nedávno hasil požiar, ktorý svojim nemiestnym vtipom o Zakarpatskej Ukrajine zapálil v rádiu premiér Igor Matovič a už je tu ďalší škandál.

"Prijali sme dobré riešenie aj vďaka premiérovi Igorovi Matovičovi, koaličným partnerom a Romanovi Mikulcovi, s ktorým sme na novele (o dvojakom občianstve, pozn. red.) spolupracovali. Ukazuje sa však, že to pre maďarskú stranu a poslanca Juraja Gyimesiho nie je dosť. Je jasné, že ide o to, aby sa čo najviac slovenských Maďarov zúčastňovalo volieb v Maďarsku," komentuje s nepochopením toto dianie minister Korčok. Ten si dokonca predvolal maďarského veľvyslanca na koberček

Namiesto vysvetlenia prišla výzva na ospravedlnenie

Verejnosť očakávala, ako sa táto kauza vyvinie a niekto by možno aj predpokladal, že Gyimesi sa za svoju "sólo jazdu" ospravedlní, no prišiel presný opak. Korčoka za jeho "farizejstvo" vyzval, aby sa ospravedlnil on jemu!

Matovič aj tu vytiahol ruské vakcíny

Dianie okolo tohto prípadu komentoval neskôr cez status aj premiér Igor Matovič s tým, že s Pétrom Szijjártom chce mať naďalej korektné vzťahy. "Náš vzťah s Petrom ako aj maďarským premiérom Viktorom Orbánom je dostatočne priamy na to, aby sme sa vedeli kedykoľvek otvorene baviť aj o ťažkých témach, ako je zákon o dvojakom občianstve, ktorý sme sa rozhodli na základe mojej iniciatívy zmeniť tak, aby ľudia, ktorí majú dlhodobý pobyt v inej krajine, mohli získať občianstvo inej krajiny bez toho, aby prišli o naše slovenské," zastal sa maďarského ministra náš premiér s tým, že bol to práve Szijjárto, kto vraj dopomohol Slovensku k 2 miliónom kusov ruskej vakcíny Sputnik V.

Kauzu vníma aj vicepremiérka Remišová

Podľa koaličnej Za ľudí je neprijateľné, aby Maďarsko zasahovalo do slovenského legislatívneho procesu. "Strana Za ľudí očakáva, že predseda vlády Igor Matovič sa bude dištancovať od krokov poslanca OĽaNO a radikálne odmietne zasahovanie cudzích štátov do slovenskej legislatívy. Je absurdné, že sa premiér zastal maďarského ministra zahraničných vecí a nie svojho vlastného slovenského ministra zahraničných vecí, ktorý sa postavil na ochranu suverenity Slovenskej republiky. Oceňujeme krok ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, ktorý si pozval maďarského veľvyslanca na pohovor," sprostredkovala vo svojom stanovisku vicepremiérka Remišová.