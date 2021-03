Ďalší HOAX: Žiadne kanadské médium neoznačilo Slovensko za experimentálny tábor

BRATISLAVA - Viac ako 10.000 používateľov Facebooku zdieľalo vo februári 2021 správy o tom, že údajné "kanadské médium" malo označiť Slovensko za nacistický experimentálny tábor kvôli režimu opakovaného testovania a povinnosti preukazovať sa platným negatívnym testom, napríklad pri ceste na pracovisko. Nie je to pravda, kanadskí odborníci, ktorých kontaktovala agentúra AFP, sa ohradili voči tomu, že anonymná stránka by bola spravodajským médiom.

Príspevky odvolávajúce sa na údajné kanadské spravodajské médium uverejnili stránky ako zemavek.sk, dolezite.sk, badatel.net, eurorespekt.sk, podtatransky-kurier.sk, slovanskenoviny.sk, infovojna.sk alebo hlavnespravy.sk.

Pôvodný text v angličtine pochádza z anonymizovanej stránky breaking-news.ca, na ktorej bol zverejnený 7. februára 2021. Tento text sugestívne opisuje protipandemické opatrenia slovenskej vlády. Obsahuje však aj anglické formulácie ako "our government" (naša vláda), ktoré naznačujú, že autor textu mohol byť slovenským občanom.

Spomínané slovenské weby označili stránku breaking-news.ca za kanadské médium. Stránka infovojna.sk ju označila za kanadský spravodajský portál, stránka hlavnespravy.sk dokonca za kanadskú nezávislú tlačovú agentúru. Web breaking-news.ca však neobsahuje žiadnu zmienku o tom, kto za ním stojí. Jeho články nie sú podpísané žiadnym reálnym menom. Pomocou stránky EuroDNS AFP zistila, že registračné údaje o doméne boli anonymizované.

Brent Jolly, prezident The Canadian Association of Journalists (Združenie kanadských novinárov), pre AFP uviedol, že ho znepokojuje, že pri článkoch nie sú uvedené žiadne mená redaktorov. Ani na podstránke About (O nás), či po kliknutí na odkaz Donate (Prispieť), nie sú na stránke dohľadateľné žiadne identifikátory. "Toto je pre mňa významným varovným znamením," povedal Jolly pre AFP.

Ani organizácia National NewsMedia Council (NNC), ktorá združuje dôveryhodné kanadské médiá, neuvádza stránku breaking-news.ca ako svojho člena. Výkonná riaditeľka NNC Pat Perkelová pre AFP potvrdila, že na stránke nevidí dostatok dôveryhodných indikátorov, napríklad údaje o vydavateľovi a editoroch či o prispievajúcich a zdrojoch na úrovni jednotlivých článkov. "Dôležité je, že na stránke nie je uvedený nijaký kódex novinárskych princípov. Alarmujúce je aj to, že v sekcii O nás stránka ponúka novinárske preukazy len tak na vyžiadanie," uviedla Perkelová.

Podľa nej ide o stránku, ktorá uverejňuje anonymne príspevky, teda nejde o spravodajský portál, médium či spravodajskú agentúru. "Vo svetle spomínaných faktorov NNC nepokladá túto stránku za spravodajskú či mediálnu organizáciu, alebo za zdroj dôveryhodných a spoľahlivých správ," dodala pre AFP Perkelová.