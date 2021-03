Na podporu cestovného ruchu si budeme pýtať ďalších 179 miliónov eur, povedal Doležal

BRATISLAVA - Na podporu cestovnému ruchu a gastropriemyslu si bude minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) na koaličnej rade pýtať ďalších 179 miliónov eur. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády. Peniaze by mali podľa Doležalových slov ísť pravdepodobne zo štátneho rozpočtu.

"Momentálne vyplácame žiadosti z 20. januára," uviedol minister s tým, že predošlé žiadosti považuje za vybavené s výnimkou tých, ktoré neboli kompletné alebo správne podané. "Máme za to, že schéma funguje, my máme úplne iný problém. V čase, keď sme schému pripravovali – koncom leta – tak ten predpoklad bol taký, že trh sa spamätáva a zimná sezóna bude," podotkol minister s tým, že vtedy sa odhadovalo, že do konca tohto roka bude Slovensko teoreticky potrebovať 100 miliónov eur. To sa v súčasnosti ukazuje ako nedostatočné množstvo peňazí na pomoc cestovnému ruchu a nebude to stačiť ani na vyplatenie pomoci za kalendárny rok 2020.

Na pondelkovej (1. 3.) koaličnej rade sa Doležal nedostal na rad so žiadosťou o zvýšenie schémy pomoci cestovnému ruchu a v utorok (2. 3.) zase koaličná rada nebola. "Je legitímne na stole téma, že potrebujeme zvýšiť objem pomoci, ktorý ide do cestovného ruchu a do gastra. Nehovorím, že budeme meniť schému, hovorím, že tam potrebujeme naliať viac prostriedkov," poznamenal Doležal s tým, že sa o zvýšenie bude snažiť na najbližšej koaličnej rade.

Ako zhrnul minister, výzvu na podporu cestovného ruchu vypísal rezort 15. decembra 2020. Na spracovanie žiadosti má rezort 30 pracovných dní a ďalších 30 pracovných dní má na vyplatenie peňazí. "Robí to naša sekcia cestovného ruchu vo vlastných interných kapacitách. Sú to úradníci, ktorí nikdy v živote žiadnu schému štátnej pomoci nevyplácali," podotkol minister s tým, že všetky žiadosti je potrebné poriadne preveriť, keďže ide o verejné peniaze - preto pomoc nie je možné vyplatiť zo dňa na deň.