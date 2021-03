Pellegrini vidí budúcnosť len v demisii: Vláda ju musí podať, krajinu by mali viesť odborníci

Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Celá vláda musí podať demisiu a do predčasných volieb by mala Slovensko viesť vláda odborníkov. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Mimoparlamentné KDH podporuje rekonštrukciu vlády, predčasné voľby však považuje za krajný prostriedok. Pád vlády by podľa hnutia ešte viac prehĺbil ťaživú situáciu. Predseda mimoparlamentného Mosta-Híd László Sólymos skonštatoval, že premiér Igor Matovič (OĽANO) by vládnu krízu spôsobil aj v časoch bez pandémie.