Prvý rok Krajčího v ministerskom kresle bol krokom vedľa, tvrdí Zväz ambulantných poskytovateľov

BRATISLAVA - Prvý rok Mareka Krajčího (OĽANO) v kresle ministra zdravotníctva bol "krokom vedľa". Spôsob riadenia rezortu zdravotníctva počas uplynulého roku poznačeného pandémiou nebol o potrebnej spolupráci s odbornými spoločnosťami a zdravotníckymi organizáciami a nebol ani o hľadaní obojstranne prospešných riešení, ktorými by Slovensko mohlo pandémiu prekonať s čo možno najmenšími stratami.

V hodnotení prvého roka ministra Krajčího to povedal Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP). "Ministrovi Krajčímu sa za rok nepodarilo zabezpečiť funkčný mechanizmus komunikácie s ambulantným sektorom, bez ktorého nedokáže žiadne zdravotníctvo fungovať. Naopak, ambulantný sektor sa čoraz častejšie stáva terčom až neracionálnej kritiky zo strany vedenia rezortu, pričom konštruktívna spolupráca stagnuje," uviedla prezidentka zväzu Zuzana Dolinková.

Ani to, že rezort vedie lekár, nemusí byť podľa nej zárukou efektívneho riadenia. Šéfka zväzu hovorí, že doposiaľ nie je jasná vízia a cieľ, kam chce Krajčí slovenské zdravotníctvo priviesť. Za problematické považuje Dolinková predvídateľnosť financovania či motiváciu personálnej stabilizácie v zdravotníctve.

Šéfka ZAP pripúšťa, že riešenie koronakrízy odčerpáva veľa síl pri riadení rezortu. Nepovažuje však za správne, aby sa hasili len akútne a čiastkové problémy. Poukázala tiež na to, že za posledný rok sa v rezorte nenaštartovali žiadne systémové zmeny a neustále z neho odchádzajú zdravotníci, čo sa začína prejavovať v znížení dostupnosti zdravotnej starostlivosti na všetkých úrovniach. "Namiesto toho, aby sa minister zo všetkých síl snažil previesť rezort cez pandémiu tak, aby zostal čo najfunkčnejší aj po prekonaní krízy, nevidím z jeho strany snahu a aktivitu na zlepšenie pracovných či ekonomických podmienok práce zdravotníkov," poznamenala Dolinková.

Za najzávažnejšie nezvládnutie zo strany ministra Krajčího a jeho ministerstva považuje nejasnú, kontraproduktívnu a často zmätočnú komunikáciu. "Žiadny minister nemusí vedieť všetko, ale považujem za nevyhnutné, aby minister bol schopným manažérom, ktorý sa dokáže obklopiť takými ľuďmi, ktorí mu budú predkladať skutočne reálne reporty o dianí v rezorte, nastavovať zrkadlo, na ktoré bude operatívne reflektovať, a ktorý bude konať na základe komplexných názorov a pohľadov všetkých zainteresovaných subjektov," doplnila.

Predpokladom úspešnosti a schopnosti dobrého manažmentu na čele rezortu je podľa ZAP obklopovanie sa tímami ľudí, ktorí sú schopní samostatne riadiť jednotlivé čiastkové oblasti v gescii ministerstva. "Ak sa ministrovi Krajčímu nepodarilo takéto tímy okolo seba v priebehu jedného roka zostaviť, je veľmi málo pravdepodobné, že by to dokázal v budúcnosti, a tým by zabezpečil kvalitné manažovanie rezortu v prospech pacientov a zdravotníkov," uzavrela.