Silné slová prezidentky! Obeťou nie je vláda, ale ľudia na cintorínoch: Výmena Krajčího podľa nej nestačí

Otázku vyvodenia politickej zodpovednosti nechala Čaputová na vládu. Rezort zdravotníctva je za rok podľa nej najviac skúšaný a potrebuje reštart. Prácu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího si váži a jeho výmena je na dohode koaličných strán. Odvolanie premiéra je tiež legitímna otázka, no je to na vládnej väčšine, tvrdí hlava štátu.

Marek Krajčí Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zároveň pripomenula, že ústavné právomoci jej nedovoľujú odvolať či vymeniť premiéra alebo niektorého z ministrov. Nemôže tiež zostaviť úradnícku vládu. Urobiť by tak mohla iba vtedy, ak by vláda skončila zo svojho vlastného rozhodnutia alebo z rozhodnutia parlamentu.

Obete ležia na cintorínoch

Čaputová skonštatovala, že kritika vlády je mnohokrát "zúfalou snahou o vylepšenie situácie". Má však pocit, že ak sa vysloví kritika, tak vláda alebo jednotliví jej predstavitelia sa cítia byť obeťou. "Ale tie obete ležia na cintorínoch. My sme prekročili hranicu 7000 mŕtvych. Obete ležia v nemocniciach v zúfalom stave a ako keby to tá vláda nevidela," poznamenala.

Zuzana Čaputová Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Dodáva, že Slovensko čelí chaosu v manažmente a nie veľmi kvalitnej komunikácii. "Toto je stále problém. Žiadna zmena sa na tomto poli nedeje," hovorí s tým, že vláda nevysiela ľuďom signál, že problém vníma. Hlava štátu volá aj po zmene politickej kultúry. "Považujem to za nevyhnutné," podotkla.

Opatrenia víta

Prezidentka víta taktiež aj medializované opatrenia, na ktorých sa pravdepodobne dohodol predseda vlády s odborníkmi. "Sú to tie drobné nenápadné kroky, ktoré treba už konečne robiť a robiť ich hlavne poctivo," povedala Čaputová s tým, že by sa malo prestať aj s experimentovaním. Pýta sa však, prečo tieto opatrenia prichádzajú až teraz.

Na margo povolenia očkovania ľudí neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V Čaputová uviedla, že je za to, aby sa využívali vakcíny uznávané medzinárodnými agentúrami. "Štandard by sme nemali zľaviť, tak ako to máme pri ostatných vakcínach," poznamenala.

Väzobné stíhania sú v súlade so zákonom

Hlava štátu Zuzana Čaputová sa tiež vyjadrila, že nemá dôvod pochybovať o tom, že väzobné stíhania, ktoré momentálne prebiehajú, sú v súlade so zákonom. Považuje za nešťastné, ak je politikmi podrývaná dôvera v spravodlivosť. Pripomenula, že o väzbe nerozhoduje policajt alebo vyšetrovateľ na okresnom oddelení, ale na návrh prokuratúra o tom rozhoduje súd a veľakrát je to preverené v odvolacom konaní na Najvyššom súde SR.

"Chápem, že je to závažný zásah do ľudských práv, ale je to zásah, ktorý náš právny poriadok predpokladá, a je to náš legálny a legitímny spôsob vyšetrovania," poznamenala prezidentka. Nevidí tam spojenie ani s pojmom politický väzeň. Označila to za absolútne nevhodné, pretože takými boli ľudia stíhaní za slobodu prejavu alebo slobodu vyznania.

Na margo zvolenia Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora Čaputová povedala, že hodnotovo nevníma žiadne lapsusy, ktoré by boli spojené s jeho kariérou politika alebo právnika.

Zdroj: Kancelária Národnej rady SR

Musí však byť podľa nej pozorný a zdržanlivý, aby sa nedostal do konfliktu záujmov alebo kolíznej situácie vzhľadom na svoju politickú minulosť. Lipšic môže presvedčiť iba poctivou prácou, ktorej výsledkom bude stíhanie všetkých, ktorí stíhaní majú byť bez ohľadu na to, či sú to jeho bývali spolustraníci, ľudia z opozície alebo koalície.

"Jednoducho, ak naozaj preukáže, že špeciálna prokuratúra bude trestne stíhať na základe vecných dôkazov a na základe faktov a v súlade so zákonom, tak to bude najlepší spôsob, ako môže obstáť vo verejnej kontrole a vysvetliť všetky otázniky nedôvery," podotkla.