V hre je sprísnenie opatrení! Predbežné návrhy hovoria aj o uzavretí krajiny: Prečítajte si DETAILY

Situácia sa na Slovensku nelepší. Aktuálne platné opatrenia nezaberajú. Práve preto premiér Igor Matovič, ďalší predstavitelia koalície a odborníci niekoľko dní rokovali o tom, ako ďalej postupovať. Konečné závery z ich stretnutí však zatiaľ verejnosti nepredstavili. Médiá sa ale dostali k predbežným návrhom opatrení. O ďalšom postupe sa definitívne rozhodne až na rokovaní vlády.

Denník Pravda informoval, že počas víkendu by mala vláda prijať približne dvadsať nových opatrení. Denník N zas uvádza, že ak by sa ani napriek sprísneniu opatrení do 21. marca situácia nezlepšila, vláda by pravdepodobne mala pristúpiť k zastaveniu výroby a k uzavretiu krajiny. Zatiaľ však ide len o predbežné scenáre.

V hre sú napríklad povinné respirátory FFP2 v MHD a v obchodoch. Taktiež prísnejšia kontrola dodržiavania opatrení či zákaz vychádzania mimo okres. Pribudnúť by mali aj policajti v uliciach, pomáhať by im mali vojaci. Na boj s pandémiou má byť vyčlenených zhruba 8000 príslušníkov ozbrojených síl. Časť z nich má prioritne podať pomocnú ruku v nemocniciach.

Po novom by osoby s pozitívnym testom, no bez príznakov, nemali mať výnimku na nákup v potravinách. Hovorí sa aj o tom, že nákup by mal zabezpečovať len jeden človek zo spoločnej domácnosti. Do škôl a škôlok by sa mali dostať len deti rodičov, ktorí musia nevyhnutne chodiť do práce, keďže sú zamestnaní v kritickej infraštruktúre.

Má ísť napríklad o zamestnancov automobiliek či iných firiem, v ktorých sa nedá výroba len tak stopnúť. Prerušenie by sa totiž mohlo podpísať pod významné ekonomické škody. Taktiež sem spadajú napríklad pekári, predavači, zdravotníci a podobne. Pracujúci by sa mali preukazovať najviac sedemdňovým negatívnym testom.

Podľa Pravdy je v hre aj zastavenie regionálnej dopravy, mali by sa tiež sprísniť podmienky na hraniciach. Výnimkou by mali zostať len pendleri. Očakávať by však mali sprísnené kontroly. Údajne sa tiež zvažuje povinná štátna karanténa. Správu budeme aktualizovať.