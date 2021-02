Najväčší proces posledných rokov: VIDEO Pred súd sa postavil Hrobár mafie! Zverstvá, aké nemajú obdobu

Aktualizované o 11:45

Pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku vypovedal Ivan K., ktorý je spoluobžalovaný s Lehelom Horvátha. Ivan K. je obžalovaný v prípade vykradnutia bezpečnostnej schránky v jednej banke v Dunajskej Strede z roku 2003. Toho sa mal dopustiť nielen s Horváthom, ale s už aj nebohým Čabom Karikom. Ivan K. sa k činu priamo nepriznal.

"Bol som v zlom čase na zlom mieste. Nečakal som, že to Čaba Karika urobí. Chodieval som tam do banky a zmenárne týždenne a niekedy aj viac razy," povedal. "Nevedel som o tom, že Karika peniaze ukradne. Dozvedel som sa to až teraz, keď sa to začalo vyšetrovať," vypovedal. Z banky mala skupina vykradnúť istému manželskému páru 45,5 milióna slovenských korún. Lup si rozdelil celý gang sátorovcov. Následne sa Lehel Horváth rozhodol Kariku zavraždiť, keďže sa obával, že by mohol svedčiť. Svoju obeť zaškrtil spolu s ďalším sátorovcami a zakopali v nelegálnom hrobe.

Dunajskostredská zločinecká skupina sátorovci sa zaoberala nájomnými vraždami, vraždami bielych koní, nepohodlných svedkov, ktorí by mohli vypovedať na polícii, ale aj vrážd z rozmaru. Okrem toho sa zaoberali ekonomickou trestnou činnosťou, podvodmi s DPH a ilegálnou výrobou tabakových výrobkov.

Skupina pôsobila v Dunajskej Strede minimálne od roku 1998 do roku 2010. Uviedol to v pondelok prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Bohdan Čeľovský pri čítaní obžaloby voči Lehelovi Horváthovi.

"Nemám záujem uzavrieť dohodu o vine a treste s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry," vyhlásil obžalovaný na úvod pojednávania. Lehela Horváthom, ktorý je obžalovaný z piatich vrážd a je vo väzbe, eskortovali na pezinský súd za prísnych bezpečnostných opatrení. Jeho advokát Juraj Gavalec sa pred procesom odmietol vyjadriť s tým, že je na to ešte priskoro. Proces je naplánovaný aj na utorok. Prokurátor ÚŠP podal na neho obžalobu 11. septembra 2020.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Obžalovaný je zo skutkov podporovania a zosnovania zločineckej skupiny, krádeže 45,5 milióna slovenských korún z bezpečnostnej schránky v Dunajskej Strede, jednej vraždy a štyroch úkladných vrážd. Medzi zavraždenými je aj bos skupiny sátorovcov Ľudovít Sátor, ku ktorej sa Lehel Horváth v roku 2010 priznal. Sátorovo telo sa doteraz nenašlo, páchatelia mŕtvolu údajne viac ráz vykopali a ostatky premiestňovali.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Medzi ostatnými obeťami sú biele kone, ale aj jeden z ďalších bosov gangu Andrej Reisz. Ten bol označovaný za účtovníka skupiny. "Hrobár" ho mal zavraždiť už v roku 2006 po dohode s ďalšími členmi skupiny sátorovcov. Prvej vraždy Čabu Kariku sa podľa obžaloby mal dopustiť už v roku 2003. Svoje obete obžalovaný zastrelil, pomlel v mlynčeku na mäso. Zakopával ich v areáli bývalého družstva v Čótfe pri Dunajskej Strede.

Do väzby Lehela Horvátha poslal v apríli 2020 Najvyšší súd SR. Minulý rok ho Okresný súd v Trnave zbavil obžaloby, podľa ktorej mal spolu so synom napadnúť svoju manželku a hodiť ju do klietky k levici.