KORONAVÍRUS Šéf diplomacie Korčok v Bruseli hľadá pomoc krajín EÚ pri distribúcii vakcíny

BRUSEL - Vzťahy medzi EÚ a Ruskou federáciou, stretnutie so šéfom americkej diplomacie Tonym Blinkenom, ale aj súčasná pandemická situácia sú témy, ktorým sa budú v pondelok v Bruseli venovať diplomati z členských krajín EÚ. Uviedol to slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) po príchode na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci.

Korčok upozornil, že Radu ministrov informuje o vážnej, až tragickej situácii na Slovensku v súvislosti s koronavírusovou pandémiou. "Obrátim sa na nich so žiadosťou, že pokiaľ majú vakcínu, ktorú v tejto chvíli nevedia použiť, aby nám ju poskytli. Bol by to dobrý znak a symbol spolupráce na úrovni EÚ," vysvetlil.

Šéf slovenskej diplomacie dodal, že si uvedomuje, že aj iné európske krajiny majú nedostatok vakcín, ale spresnil, že Slovensko, ktoré momentálne zaznamenáva najvyššiu úmrtnosť na COVID-19 na počet obyvateľov, ju potrebuje najviac.

V súvislosti so vzťahmi Európskej únie a Spojených štátov Korčok privítal možnosť, že ministri zahraničných vecí 27-člennej Únie sa v Bruseli spoločne stretnú s Tonym Blinkenom ešte predtým, než dôjde k bilaterálnym návštevám medzi krajinami EÚ a USA. "Je to signál toho, že USA chcú spolupracovať s EÚ ako s dôležitým a strategickým partnerom," opísal situáciu.

Na "opačnom póle" sú však podľa neho vzťahy Únie s Ruskou federáciou, čo sa "v plnej nahote" ukázalo aj počas nedávnej návštevy šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella v Moskve. Korčok upozornil, že Borrell na Rade ministrov osobne zreferuje svoje skúsenosti z moskovskej návštevy a pripomenul, že ruský postoj k EÚ nie je príliš pozitívny.

"Odmietam to, že by EÚ nasadila takýto vysoký konfrontačný kurz. Tie vzťahy sú zhoršené od roku 2014, ale bohužiaľ sa nevieme dostať zo zovretia negatívnych správ, ako sme to videli aj v prípade Alexeja Navaľného, čo je zodpovednosť ruskej strany," odkázal Korčok. Dodal, že od bruselských rokovaní očakáva hĺbkovú diskusiu o vzťahoch Európskej únie s Ruskom, ako aj odpoveď na to, čo sa v Rusku v súvislosti s opozičným politikom Alexejom Navaľným udialo.