Ďalšia kritika SaS a Za ľudí: Matovič prirovnáva ruskú vakcínu k liekom! Oni tu vlastne Sputnik V nechcú

Spor o ruskú vakcínu stále nekončí. Premiér Igor Matovič v nedeľu večer zverejnil ďalší status, ktorým kritizoval svojich koaličných partnerov. Šéfka Za ľudí dlhodobo nesúhlasí s očkovaním Sputnikom V bez riadnej registrácie. Podobný postoj má aj šéf SaS Richard Sulík. Krajčí by mal podľa neho udeliť výnimku na nákup vakcíny Sputnik V, pokiaľ bude mať kladné hodnotenie od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a bude jej používanie dobrovoľné.

Tisíce povolení vydáme aj pre neregistrované lieky

V ďalšom emotívnom statuse premiér kritizoval svojich koaličných partnerov a prirovnal registráciu vakcíny k registrácii liekov. "Ročne dá ministerstvo zdravotníctva tisíce povolení na používanie neregistrovaných liekov, ktoré zachránia zdravie a život mnohých ľudí - a nikoho to doteraz ani len nenapadlo spochybňovať," začal premiér. Rovnako by dnes mohol rezort zdravotníctva dať povolenie na používanie vakcíny Sputnik V.

Napriek tomu ministerstvo chcelo, aby o jej dovoze rozhodla celá vláda. "Z dvoch dôvodov: 1) aby sme nemali zbytočnú kampaň proti očkovaniu (Sputnikom) a 2) aby sme finálne použitie vakcíny podmienili odobrením ŠÚKL alebo registráciou EMA. Nevydalo. Strana Za ľudí tento postup zablokovala vetom," napísal.

SaS zaujala rovnaký postoj

"Dnes obdobný postoj zaujala SaS ústami svojho predsedu, keď povedal, že vakcínu Sputnik V má minister zdravotníctva objednať a umožniť jej používanie až potom, ako bude registrovaná EMA, alebo použitie odobrí ŠÚKL," uviedol s tým, že výrobca Sputnika V so Slovenskom takéto hry hrať nebude. "Prečo by nám mali držať niekde na sklade 2 milióny vakcín, ktoré môžu medzitým zachrániť tisícky životov? Dodajú ich tam, kde majú zdravý rozum a neuprednostia v čase pandémie politikárčenie pred záchranou zdravia a životov," skonštatoval Matovič.

Ak počkáme, vakcíny budú vypredané

Ak ktokoľvek chce, aby sme počkali so zmluvou až po registrácii EMA, kedy budú všetky kapacity výrobcu do konca roka už beznádejne vypredané, na Slovensku podľa premiéra vlastne nechce na žiadny Sputnik V. "A chce, aby sme sa naďalej spoliehali len na mimoriadne meškajúce dodávky vakcín kontrahovaných cez spoločné EÚ obstarávanie. Chce, aby sme sa trápili s lockdownom a zbytočnými úmrtiami týždne a mesiace navyše," uviedol.

Nechápe, čo to má spoločné s verejným záujmom a prečo doteraz nikomu nevadilo povolenie použitia neregistrovaných liekov, no pri ruskej vakcíne to vadí. "Prečo nepovieme ľuďom pravdu, že prípady vakcín Johnson&Johnson, CureVac a NovaVax sú úplne iné prípady, keďže podliehajú spoločnému EÚ obstarávaniu? To nám vážne nezáleží na tom, aby sa 300-tisíc ľudí, ktorí sa chcú zaočkovať len Sputnikom, mohlo zaočkovať? Prečo neumožníme ľuďom slobodne sa rozhodnúť, či vakcíne, ktorú považujú za bezpečnú v Maďarsku, San Marine, Dubaji, Bahrajne atď ... môžu dôverovať? Je mi z toho smutno," zakončil premiér.

Remišová trva na svojom postoji k Sputniku V

Štát je tu na to, aby zabezpečil, že vakcíny sú účinné a bezpečné, a na to existujú príslušné procesy. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to deklarovala podpredsedníčka vlády Remišová v súvislosti s vetovaním nákupu ruskej vakcíny Sputnik V. "Ak existuje schválený postup, že účinnosť a bezpečnosť liekov a vakcín bude kontrolovať a certifikovať Európska agentúra pre lieky (EMA), nemôžeme to obchádzať len preto, že si niekto prečítal v časopise, že je to fajn vakcína," vyhlásila.

Dodala, že podmienka musí platiť pre akúkoľvek vakcínu z akejkoľvek krajiny pôvodu. V prípade, že by minister zdravotníctva Marek Krajčí využil svoju kompetenciu a podpísal by pre Sputnik výnimku, strana Za ľudí bude odporúčať, aby sa neočkovali neregistrovanou vakcínou. Na vláde sa o nákupe Sputnika nehlasovalo, pretože strana Za ľudí využila právo veta. Šéfka Za ľudí zopakovala právo veta z koaličnej rady.

Sulíkove podmienky

Šéf SaS súhlasí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, že premiér by mal odovzdať riadenie boja proti pandémii niekomu inému. Sulík nevedel o tom, že premiér rokoval s ruskou stranou o dodávkach vakcíny Sputnik V. Vyčíta mu, že o tom neinformoval partnerov vrátane ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Sulík však považuje za správne, že minister sa rozhodol neobísť vládu v súvislosti so Sputnikom. Krajčí by mal podľa neho udeliť výnimku na nákup vakcíny Sputnik V, pokiaľ bude mať kladné hodnotenie od ŠÚKL a bude jej používanie dobrovoľné.

Minister školstva verí, že do konca školského roka sa podarí zabezpečiť vakcináciu všetkých učiteľov, ktorí majú záujem. Diskusia o vakcíne Sputnik V je podľa neho veľmi skorá, treba si počkať na registráciu. "Mali by sme chrániť bezpečnosť nás všetkých, mala by prebehnúť registrácia Európskou liekovou agentúrou alebo následne cez Štátny ústav pre kontrolu liečiv," povedal Gröhling s tým, že v tejto otázke je viac priklonený názoru šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej. Zároveň pripomenul, že je aj záujem zo strany učiteľov, ktorí sa chcú očkovať Sputnikom V.

Opozícia hovorí o divadle

Oponent v diskusii, predseda strany Hlas Peter Pellegrini nerozumie Remišovej postupu. Upozorňuje na situáciu, v ktorej sa Slovensko v rámci pandémie nachádza a najmä na svetové líderstvo v počte obetí. "Máme robiť všetko preto, aby sme ľudí zachraňovali," upozornil poukazujúc na to, že Sputnik používajú v tridsiatke krajín po celom svete. V prípade deklarovanej snahy o akvizíciu ruskej vakcíny má však Pellegrini podozrenie, že ide len o divadlo vlády.

"Pán premiér si uvedomil, že časť verejnosti by sa nechala Sputnikom očkovať, preto začal podporovať jej nákup, a potom si našiel vinníka, že tak nemôže urobiť," naznačil. Expremiér spochybňuje výroky o predrokovaných dodávkach ruskej vakcíny. "Máme informácie, že ruský výrobca nemá možnosť dodať dva milióny vakcín pre slovenský trh. Ak, tak by to mohlo byť možno na úrovni niekoľko desiatok tisíc dávok, ako v Maďarsku či Srbsku," dodal. Napätie okolo použitia vakcíny Sputnik V označila Saková za marketingové divadlo. Je za to, aby sa vakcína Sputnik V nakúpila aj vzhľadom na to, že vakcín na Slovensku nie je dostatok.