KORONAVÍRUS Poliaci podávajú pomocnú ruku: TÁTO nemocnica je ochotná prijať slovenských pacientov

"Ak to bude potrebné, vyhlasujem, že sme pripravení podporiť Slovákov, ak by potrebovali presmerovať pacientov do Poľska, aby by sme ich (tu) mohli liečiť," povedal Kmita. Dodal však, že rozhodnutie v tejto veci je v kompetencii poľskej vlády. Kmita ďalej uviedol, že do zmienenej nemocnice v Nowom Targu už boli prevezené potrebné zdravotné aj ochranné pomôcky vrátane vybavenia pre zdravotníkov.

"V dnešnej Európe zápasiacej s covidom musíme byť všetci súdržní," povedal šéf Malopoľského vojvodstva, pričom ocenil fungujúcu spoluprácu so susedným Slovenskom. Zmienená nemocnica v Nowom Targu je v prípade potreby schopná vyhradiť pre pacientov zo Slovenska nemocničné lôžka do 72 hodín od príslušného rozhodnutia poľskej vlády, informoval riaditeľ tohto zariadenia Marek Wierzba.