KORONAVÍRUS Ďalší poslanec koalície vypovedá poslušnosť: Kopol si aj do svojho ministra

Podľa Krajčíra je zcestné, aby minister zdravotníctva miesto riešenia kolapsového stavu zdravotníctva riešil ako svoju prioritu interrupcie. Poukazuje aj na problém chýbajúcich injekcií. Pritom na Slovensku je firma, ktorá ich vyrába. „Vyviezla milióny injekcií do rôznych krajín, kým my sme sa spamätali, že ich potrebujeme aj my,“ krúti hlavou koaličný poslanec Sme rodina. Zároveň poukazuje na katastrofálny stav nemocníc a najvyššiu úmrtnosť Slovákov na koronavírus na celom svete. „Väzenia v západných krajinách sú materiálne a technicky lepšie vybavené ako naše nemocnice. Nápor pacientov, technické vybavenie, personál je momentálne v koncoch. Za 12 rokov vládnutia nám tu predchodcovia nechali nemocnice v takomto stave,“ povedal Krajčír.

Kopol si aj do svojho ministra

Vláda podľa neho prijíma neustále nelogické opatrenia. „Zatvorenie hraníc prichádza veľmi neskoro. Pristálo tu mnoho lietadiel z Veľkej Británie. Veľa ľudí bolo na dovolenke v exotických krajinách. Mali sme už dávno mať zatvorené hranice a dovolenkárov poslať rovno do kontrolovanej karantény,“ vyjadril presvedčenie poslanec Sme rodina. Kriticky sa stavia aj k výnimke svojho kolegu ministra Štefana Holého, ktorý lietal za svojou rodinou do Veľkej Británie.

Za zlý krok považuje aj aktuálne otváranie škôl. „Tiež máme doma žiačku prvého stupňa základnej školy, ale momentálne rozbíjať bubliny, ktoré si ľudia vytvorili, keď tu zúri britská mutácia je veľkým hazardovaním! Napríklad v niektorým amerických štátoch neboli deti v škole rok a dnes pripravujú návrat za veľmi prísnych opatrení - jeden žiak v lavici, ktorá je chránená štítom, kloktacie testy, pondelok, utorok jedna polovica triedy, streda dezinfekcia, štvrtok a piatok nastupuje druhá skupina. Žiaľ u nás sa na nič také nemyslelo, iba sa opäť dohadovali predstavitelia vlády,“ hovorí Krajčír.

Za úplný nezmysel považuje aj prechádzky v prírode platné pre každého inak. Kým vo svojom okrese, ľudia do prírody môžu ísť bez testov, tak do susedného okresu do prírody môžu ísť len s negatívny testom. „Komunikácia predstaviteľov vlády aj k občanom je veľmi zmätočná. Ľudia dnes potrebujú jasne popísať nariadenia a odporúčania - prezentované zrozumiteľne a s dôstojnosťou. Nie sledovať neustále útoky, nejednotnosť koalície a chaotické nariadenia,“ povedal pre topky.sk koaličný poslanec. Riešením je podľa neho trojtýždňový radikálny lockdown. Teda vypnúť úplne krajinu. „Po tomto uzavretí by sme mohli zhoršujúci stav zmeniť a postupne uvoľňovať opatrenia v obchode a službách,“ dodal poslanec NR SR Ľuboš Krajčír.