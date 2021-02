KORONAVÍRUS Slovensko od stredy mení podmienky vstupu na svoje územie: Platia aj výnimky

BRATISLAVA - Slovensko ruší od stredy (17. 2.) zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72-hodinovým RT-PCR testom na ochorenie COVID-19. Krajina zároveň zavádza povinné absolvovanie 14-dňovej izolácie po príchode na Slovensko, pričom najneskôr na ôsmy deň by mala byť osoba pretestovaná RT-PCR testom. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR prináša aj niektoré výnimky týkajúce sa karantény. Informovala o tom hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

"Osobám, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, sa nariaďuje izolácia. Osoba je testovaná PCR metódou najskôr na ôsmy deň izolácie. V prípade obdržania negatívneho výsledku testu sa izolácia končí. V prípade, že sa osoba sa na testovaní nezúčastnila a má bezpríznakový priebeh izolácie, tá sa jej končí po 14 dňoch," približuje Račková.

Povinná izolácia sa týka aj tých, ktorí v uplynulých dvoch týždňoch navštívili iné krajiny. V takomto prípade je osoba testovaná PCR metódou najskôr na ôsmy deň izolácie, ukončená môže byť iba obdržaním negatívneho výsledku testu. "Nie je možné ju ukončiť bez testovania," upozorňuje Račková. Deti do desiatich rokov musia byť otestované iba v prípade, ak o tom rozhodne ošetrujúci lekár. Izolácia sa im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti. ÚVZ SR zároveň pripomína, že pri návrate na Slovensko je potrebné zaregistrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica. Tí, ktorí na Slovensko priletia, majú povinnosť vyplniť elektronický formulár. Vracajúci sa občania by nemali zabudnúť informovať ani svojho ošetrujúceho lekára, prípadne miestne príslušného lekára samosprávneho kraja.

Výnimky sú rozdelené do troch skupín

Výnimky zo 14-dňovej izolácie po príchode na Slovensko sú rozdelené do troch skupín. Platia napríklad pre pendlerov v susedných štátoch, študentov, osoby starajúce sa o blízkych, osoby obhospodarujúce pozemky, kultúrnu oblasť či spravodajsko-mediálnu produkciu. Pribúda kategória pre vymedzený okruh športovcov pri tréningovom procese alebo účasti na profesionálnych súťažiach s podporným stanoviskom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. Druhá skupina výnimiek sa týka osôb so špecifickým režimom, a to pendlerov v krajinách EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Veľkej Británie, osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, a osôb, ktoré boli zaočkované aj druhou dávkou vakcíny pred viac ako 14 dňami.

Výnimky z izolácie a preukázania sa negatívnym testom stále platia napríklad pre posádku nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, kritickú infraštruktúru, osoby potrebujúce liečbu či diagnostiku. Bližšie podmienky prekročenia hraníc v takýchto prípadoch sú definované vo vyhláške. Slovensko sprísňuje režim na hraniciach v súvislosti s novými mutáciami vírusu SARS-CoV-2. Mutácie viedli k zhoršovaniu epidemiologickej situácie v oblastiach, v ktorých sa rozšírili. Ide o krok, ktorý má tlmiť počet ochorení, hospitalizácií a úmrtí. Hygienici odporúčajú dobre zvážiť každý účel cesty do zahraničia, cesta za rekreáciou sa neodporúča.