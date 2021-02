Disciplinárne konanie advokátov by sa nemalo stať agendou Najvyššieho správneho súdu, tvrdí SAK

BRATISLAVA - Disciplinárne konanie advokátov by sa nemalo stať agendou Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Potvrdila to hovorkyňa Slovenskej advokátskej komory (SAK) Alexandra Donevová.

"Disciplinárne konanie v oboch stupňoch by tak malo ostať v právomoci advokátskej samosprávy, rovnako ako doteraz," spresnila s tým, že pod NSS SR by mala prejsť len preskúmavacia právomoc, ktorú majú aj teraz všeobecné súdy.

Príprava základného procesného poriadku pre disciplinárne konanie na NSS SR je podľa hovorcu rezortu spravodlivosti Petra Bublu v súčasnosti v procese. "Vo všeobecnosti však možno povedať, že osobitne čo sa týka SAK, pred úpravou disciplinárneho konania voči advokátom chceme osloviť Benátsku komisiu o stanovisko," doplnil.

NSS SR má začať fungovať od augusta 2021. Okrem disciplinárnej agendy by mal byť odvolacou inštanciou pre tri správne súdy, ktoré by podľa návrhu reformy súdnej mapy mali pôsobiť v Nitre, Žiline a Košiciach. Taktiež by naň mali prejsť kompetencie z Ústavného súdu v rozhodovaní o neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.