Členovia kolégia Najvyššieho súdu žiadajú Mazáka, aby napadol ustanovenie o výbere sudcov

"Podľa názoru 18 členov správneho kolégia je táto zákonná úprava diskriminačná. Dáva totiž vo výberovom konaní na rovnakú úroveň uchádzačov o funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu z radov sudcov Najvyššieho súdu a tých, ktorí nie sú ani sudcami," spresnil Mazák.

Predseda Súdnej rady vyhlásil, že návrh na konanie o súlade právnych predpisov je zložitý právnický útvar a na jeho prípravu je potrebný istý čas. "Pred jeho prípravou je však nevyhnutné posúdiť, či podnet je alebo nie je opodstatnený. Musím preveriť dôvody pre a proti podaniu takého návrhu. A to je takmer rovnako zložitý proces ako napísanie samotného návrhu," spresnil s tým, že by bolo zvláštne, ak by taký návrh podal bez ujasnenia si jeho možného úspechu v konaní pred Ústavným súdom.

Výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na NSS SR sa má uskutočniť od 7. do 9. apríla a od 12. do 14. apríla. Súdna rada SR do pondelka (15. 2.) neevidovala žiadnu prihlášku do výberového konania na sudcu NSS SR. Uchádzači môžu žiadať o zaradenie do výberového konania na sudcu NSS SR do 26. februára. O funkciu sa môže uchádzať sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej po dobu desiatich rokov a dosiahol vek 30 rokov k dňu výberového konania.