Viacerí Slováci majú obavy z rýchlo vyvinutej a otestovanej vakcíny: TOTO sú fakty, ktoré by mal každý vedieť

Samotné ministerstvo zdravotníctva (MZ) pripustilo, že ide o pochopiteľnú obavu, pretože vývoj a testovanie vakcín v minulosti trvali dlhšie. Dobrou správou však je na danú otázku jestvujú jasné, pochopiteľné a logické odpovede.

Zdroj: FB/MZ SR

Prvou skutočnosťou je, že vývoj vakcíny na covid-19 sa stal absolútnou prioritou vo vedeckých a farmaceutických kruhoch. „V minulom roku sa na to sústredilo enormné množstvo energie a financií aj za cenu odloženia iných projektov. Vďaka tomu mohli výrobcovia vakcín maximalizovať počet expertov a vedcov, ktorí na vývoji vakcín pracovali,“ uviedlo ministerstvo na sociálnej sieti s tým, že množstvo procesov, ktoré súvisia s vývojom a testovaním vakcíny, bolo optimalizovaných a odbyrokratizovaných, no nikdy nie na úkor samotnej bezpečnosti. „Klinické skúšanie ako také prebiehalo štandardne. Zjednodušené a zrýchlené je to, čo sa deje okolo nich,“ dodalo.

Zdroj: TASR/ AP

Pod rýchly vývoj vakcíny sa podpísali aj súbežne spúšťané fázy predklinického a klinického skúšania - ešte predtým, než bolo dokončené prvé kolo, štartovalo druhé kolo - ktoré za normálnych okolností nasledujú postupne. „Väčšiemu riziku tak môžu byť potenciálne vystavení dobrovoľníci v jednotlivých fázach klinického skúšania, ale výsledný produkt musí prejsť všetkými fázami rovnako ako akákoľvek iná vakcína. Výsledná vakcína tak bude rovnako bezpečná,“ podčiarkol rezort. Ako skonštatoval ďalej, niektoré spoločnosti začali so samotnou výrobou vakcíny ešte pred ich definitívnym finálnym schválením, čím samé išli do rizika. „Ak budú ich vakcíny schválene, dostanú sa tak rýchlejšie na trh. Ak nebudú schválene, môžu vyrobené vakcíny vyhodiť.“

Celý proces vývoja vakcíny proti covidu-19 urýchlila aj možnosť nadviazať na výskum a vývoj očkovacej látky na ochorenie MERS, ktoré je tiež spôsobené koronavírusom.