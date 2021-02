Exriaditeľa sekcie Správy štátnych hmotných rezerv prepustil súd na slobodu

BRATISLAVA - Bývalého riaditeľa sekcie Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Jozefa J. zadržaného v rámci minuloročnej akcie NAKA pod názvom Rezerva 2 prepustil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku na slobodu. Potvrdila to hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková, upozornil na to portál noviny.sk.

Sudca pre prípravné konanie ŠTS pracovisko Banská Bystrica prepustil Jozefa J. 28. januára z väzby a nahradil väzbu obmedzeniami, a to dohľadom probačného a mediačného úradníka, zákazom vycestovať do zahraničia, zákazom styku so spoluobvinenými a povinnosťou nosiť monitorovací náramok a inými. "Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor podal proti nemu sťažnosť, ktorá má

Jozef J. je obvinený pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu s pokračovacím zločinom machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Záverom minulého roka ho NS SR na slobodu neprepustil. V rámci júlovej akcie Rezerva 2 vyšetrovateľ obvinil štyri fyzické a jednu právnickú osobu pre viacero skutkov. O prepustenie z väzby sa pokúša aj expredseda SŠHR Kajetán K. Výsluch a rozhodovanie o žiadosti by mal posudzovať sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, vo štvrtok (11. 2.).