KORONAVÍRUS Deti v niektorých mestách nastúpili do škôl: Takto to v nich momentálne vyzerá

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Mesto Liptovský Mikuláš od pondelka (8. 2.) otvorilo 11 materských a šesť základných škôl (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Po niekoľkomesačnej pandemickej prestávke sa tak do školských areálov vrátilo 1673 detí. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Ako doplnila, na prezenčnú výučbu nastúpilo 900 žiakov prvého stupňa základných škôl, čo je približne 85 percent. Do materských škôl sa vrátilo 773 detí, čo je 81 percent z celkového počtu. "Najviac žiakov sa vrátilo do ZŠ Okoličianska a najmenej do ZŠ Aurela Stodolu," doplnila hovorkyňa.

Banská Štiavnica: Do škôl sa vrátila väčšina žiakov prvého stupňa

Mesto Banská Štiavnica v utorok otvorilo dve základné školy (ZŠ), ktorých je zriaďovateľom. Kým v ZŠ Jozefa Kollára nastúpilo na prezenčné vyučovanie 76,5 percenta žiakov prvého stupňa, v ZŠ Jozefa Horáka evidujú takmer 90 percentnú účasť na vyučovaní. Potvrdili to riaditelia škôl.

„Do našej školy nastúpilo 62 detí z 81 žiakov prvého stupňa. Otvorili sme aj dve skupiny pre žiakov druhého stupňa bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu,“ potvrdil riaditeľ ZŠ Jozefa Kollára Ján Kružlic. Ako dodal, jeden zo žiakov druhého stupňa sa nepreukázal negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, testovanie preto absolvoval v neďalekom odberovom mieste. Riaditeľ verí, že škola ostane otvorená čo najdlhšie, pomôcť k zlepšeniu aktuálnej situácie majú aj blížiace sa jarné prázdniny.

V ZŠ Jozefa Horáka evidujú takmer 90 percentnú účasť na prezenčnom vzdelávaní. Škola otvorila všetkých 10 tried prvého stupňa, do ktorých nastúpilo necelých 160 zo 180 oprávnených žiakov. „Na druhom stupni sme otvorili dve skupiny so siedmymi žiakmi, ktorí nemajú podmienky na dištančné vzdelávanie,“ doplnil riaditeľ ZŠ Ján Maruniak.

Základná škola bude každý deň komunikovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý potvrdí ďalší deň otvorenia. „V nedeľu sme dezinfikovali celú školu, zamestnanci školy pravidelne dezinfikujú priestory,“ uviedol Maruniak s tým, že žiakom po príchode do školy dezinfikujú aj podrážky topánok. Ako doplnil, počas noci budú v triedach a na chodbe aktívne germicídne žiariče.

Maruniak otvorenie škôl v Banskoštiavnickom okrese víta, tvrdí však, že rozhodnutie malo prísť už oveľa skôr. V rámci ZŠ podľa jeho slov evidovali od začiatku školského roka do zatvorenia škôl v polovici decembra len dva prípady podozrenia na ochorenie COVID-19.

V okrese Košice-okolie je väčšina škôl zatvorená

Väčšina základných a materských škôl v okrese Košice-okolie ostáva pre pandémiu ochorenia COVID-19 naďalej zatvorená. Niektoré obce, v ktorých je zlepšená epidemiologická situácia, sa rozhodli školy v rámci možností otvoriť. Celkovo sa v okrese nachádza 88 materských a 60 základných škôl s prvým stupňom výučby.

"Podľa nám známych údajov 31 zriaďovateľov deklarovalo vôľu začať s prezenčnou formou výučby na prvom stupni základnej školy a materskej školy od 8. februára alebo v nasledujúcich dňoch," uviedol pre odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice-okolie. O obnovenie prezenčnej výučby v súlade s uznesením vlády SR mali záujem viacerí zriaďovatelia v lokalitách s nulovou alebo minimálnou pozitivitou na COVID-19 z posledných kôl skríningového testovania.

"Preto nie možné odporučiť plošne pre celý okres nenastúpiť deťom do materských škôl a na prvý stupeň základných škôl. Situácia musí byť riešená jednotlivo mestami a obcami cestou ich krízových štábov, ktoré môžu rozhodnúť o začatí prezenčnej alebo o pokračovaní v dištančnej forme vzdelávania," skonštatoval odbor krízového riadenia.

Zatvorené ostávajú základné a materské školy v oboch mestách okresu. Mestský úrad v Moldave nad Bodvou informoval, že vzhľadom na veľmi vážnu epidemiologickú situáciu v meste sa do 14. februára nespúšťa prezenčná výučba v základných a materských školách - okrem materskej školy pre kritickú infraštruktúru. V meste Medzev podľa schválenia krízového štábu pokračuje pre žiakov základnej školy dištančné vzdelávanie. Materská škola je otvorená len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti, ktorých obom rodičom zamestnávateľ neumožnil prácu z domu.

Naopak, základnú školu pre prvý stupeň a materskú školu otvorili od pondelka (8. 2.) napríklad v obci Ruskov. Skríningové testovanie obyvateľov obce na koronavírus zo 6. februára zaznamenalo mieru pozitivity 0,17 percenta a testovanie z 30. januára 0,32 percenta, čo je pod limitnou hranicou jedného percenta. Obecný úrad informoval, že k otvoreniu škôl došlo na základe týchto výsledkov v súlade s COVID automatom. Súčasťou prevádzky sú prísne hygienické a epidemiologické opatrenia i príslušné potvrdenia od rodičov detí.

Prešovská univerzita bude testovať zamestnancov každý pondelok

Po úspešnom otestovaní takmer 500 zamestnancov univerzity na konci januára sa Prešovská univerzita (PU) v Prešove vzhľadom na epidemickú situáciu a nové vládne opatrenia rozhodla znova testovať svojich zamestnancov. Vo svojich priestoroch zriadila špeciálne odberové miesto. Testovanie bude univerzita realizovať každý pondelok počas februára. Informovala o tom hovorkyňa PU Anna Polačková.

Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 realizuje aj tentoraz na základe spolupráce s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Možnosť prísť sa otestovať majú výlučne zamestnanci univerzity, ktorí sa budú pre povahu ich práce zdržiavať na pracovisku. "Rozhodli sme sa poskytnúť priestor na testovanie našich zamestnancov, ktorí nemôžu ostať pracovať z domu. Univerzita sa jednoducho nedá celá na niekoľko týždňov zatvoriť, sú zamestnanci, ktorí musia byť prítomní na pracovisku. Myslím si, že nemôžeme žiadať od nich, aby prišli do práce a neposkytnúť im možnosť vykonania testu," uviedol rektor univerzity Peter Kónya.

Testovanie antigénovými testami budú na univerzite opäť vykonávať zdravotníci z fakulty zdravotníckych odborov. Celkovo je k dispozícii osem zdravotníkov a štyria náhradníci. "Potešujúce je, že záujem bol podstatne vyšší, než reálne potrebujeme. Celý tím, testujúca, ako aj administratíva zložka pozostáva z pedagógov z fakulty zdravotníckych odborov, konkrétne z katedry ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie," ozrejmila Štefánia Andraščíková, dekanka Fakulty zdravotníckych odborov PU.

S cieľom eliminovať stretávanie sa zamestnancov na jednom mieste, ako aj dlhé čakanie v radoch, vytvorilo Centrum výpočtovej techniky PU vlastný online systém prihlasovania sa na konkrétny čas testovania s vygenerovými údajmi na certifikáte. Možnosť prísť sa otestovať na pracovisko využilo v pondelok (8. 2.) 236 univerzitných zamestnancov, pričom ani jeden z nich nemal pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19. Odberové miesto v priestoroch univerzity na Ulici 17. novembra bude dostupné zamestnancom každý pondelok vo februári v čase od 8.00 h do 17.00 h s výnimkou prestávky od 12.00 h do 13.00 h.

Nové Mesto dočasne uzatvorilo MŠ na Cádrovej ulici, dezinfikuje ju

Bratislavské Nové Mesto dočasne uzatvorilo materskú školu na Cádrovej ulici, ktorá bola otvorená pre deti rodičov pracujúcich v prvej línii. Dôvodom sú prípady ochorenia COVID-19, ktoré sa objavili v rodinách, teda nie priamo u detí alebo zamestnancov škôlky. Informuje o tom starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti.

"Hoci sa ochorenie neobjavilo u žiadneho z detí ani u zamestnancov, ale 'iba' v rodinách, v tejto chvíli celú škôlku dezinfikujeme. Keď sa všetko podarí, od epidemiológov máme zelenú a v stredu by sme mohli opäť otvoriť," približuje Kusý.

Školy a škôlky v celej Bratislave sú na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava zatvorené, no mestská časť sa snaží mať otvorené kapacity pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre. Podľa starostu sa ukazuje, že ani takéto malé skupiny nie je možné dlhodobo ochrániť pred novým koronavírusom. Neotvorenie škôl a škôlok považuje v súčasnosti za dobré rozhodnutie.

"Nikoho neteší aktuálna situácia, ale ďakujem, že miesto tajenia už ľudia povedia, že sa u nich vyskytol COVID-19, a vďaka tomu miesto zavretia stačí škôlku opäť vydezinfikovať a otvoriť," skonštatoval Kusý, ktorý pozitívne vníma "slušnosť a zodpovednosť ľudí". Naďalej vyzýva na dodržiavanie pravidiel R - O - R (rúško - odstup - ruky) a sledovanie svojho zdravotného stavu.