KORONAVÍRUS Vláda predĺžila núdzový stav, bude platiť ďalších 40 dní

Vláda využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu z konca minulého roka. Zákon v novej podobe umožňuje kabinetu opakovane predlžovať núdzový stav, najviac o 40 dní.

Schváliť to však musí takisto parlament, najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia. Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike. Uznesením z 31. decembra 2020 vláda obmedzila slobodu pohybu a pobytu do 24. januára, po ďalších úpravách ho predĺžila do nedele 7. februára.