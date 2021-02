KORONAVÍRUS V niektorých okresoch bude na vstup do zariadení potrebný negatívny test

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Od stredy (3. 2.) 5.00 h až do nedele (7. 2.) budú obyvatelia viacerých okresov na vstup do zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, potrebovať negatívny PCR alebo antigénový test vykonaný najneskôr od 27. januára. Výnimku z testu majú deti do desať rokov alebo ľudia nad 65 rokov. Platiť majú aj ďalšie výnimky. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k prevádzkam a zamestnávateľom. Informoval o tom Marek Eliáš z ÚVZ SR.