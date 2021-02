FOTO Kuriózna nehoda v Košiciach: BMW vypadlo z parkoviska! Alkohol za tým nehľadajte

Presná príčina nehody, ktorá sa odohrala v pondelok dopoludnia v Košiciach, zatiaľ známa nie je. Okolnosti priblížila policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Za volantom vozidla podľa jej slov sedel štátny občan Portugalska. BMW zaparkoval na parkovisku pred jedným z hotelov na Tyršovom nábreží. No a potom...

Zdroj: Polícia SR - KE

Z doposiaľ nezistených príčin sa auto pohlo dopredu, prerazilo kovové oplotenie, ktoré oddeľuje parkovisko od cesty umožňujúcej vjazd do podzemných garáži hotela pod úrovňou parkoviska, a spadlo na vjazd do podzemných garáží. A to približne 2,5 metra pod úroveň miesta, kde pôvodne parkovalo.

Zdroj: Polícia SR - KE

Udalosť si vyžiadala aj zranených. Išlo o dvojicu, ktorá bola v osudnej chvíli v aute. "Vo vozidle sa nachádzali dvaja muži, ktorí podľa predbežnej lekárskej správy utrpeli iba ľahké zranenia," uviedla Ivanová.

Zdroj: Polícia SR - KE

Ak by ste však čakali, že nešťastie má na svedomí alkohol, ste na omyle. "Dychová skúška prítomnosť alkoholu nepotvrdila," doplnila hovorkyňa. Či teda išlo o akúsi nepozornosť vodiča alebo je príčina úplne iná, musí zistiť polícia. Predbežná škoda bola vyčíslená na mastnú sumičku, 50 500 eur.