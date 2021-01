KORONAVÍRUS Matovič ide s testovaním proti koalícii: Odporúča ho aj dobrým okresom, primátori sa búria

BRATISLAVA - Slovensko má za sebou plošný skríning na nový koronavírus, inač nazývaný aj celoplošné testovanie obyvateľstva. Išlo však len o prvé kolo, pričom sa po tomto kole Slovensko rozdelilo na tie "dobré a zlé" okresy. Zlé si musia pretestovanie zopakovať, kým tie dobré by si podľa premiéra mohli testovanie na základe ich uváženia opäť zopakoval. Odporúčal im to. Primátori a starostovia sa však búria a odkazujú premiérovi, nech láskavo zmení rétoriku.

Matovič odporúča testovanie, ostatné koaličné strany sú proti

Matovič na tlačovke predstavil slovenskú mapu, na ktorej rozdelil pozitivitu okresov na tie, ktoré si testovanie musia zopakovať a na tie, ktoré prešli, niektoré dokonca len tesne ako Bratislava či Nitra. Premiér však aj dobrým okresom odporúčal, aby si testovanie zopakovali, pričom už na tejto "lodi" celoplošných testovaní zrejme ostal po odmietnutí tejto alternatívy stranami SaS, Za ľudí a nakoniec aj Sme rodina úplne sám.

Zdroj: Topky.sk/Maarty

Ak vám záleží na zdraví obyvateľov, urobíte to, odkázal premiér

„Čo to je za primátora, ktorý sa silou mocou snaží z miesta, z ktorého sa má testovať jeho mesto, posunúť tesne pod čiaru, aby nemusel testovať? Ako takémuto primátorovi záleží na zdraví jeho obyvateľov?“ pýtal sa na tlačovke premiér, kde už však stále len so spolustraníkom, ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím. Matovič týmto výrokom reagoval ale predovšetkým na kritiku kežmarského primátora a člena Hlasu-SD Jána Ferenčáka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vládne tu chaos, odkazuje ÚMS

Na tieto a ďalšie slová z úst vládnych predstaviteľov už musela reagovať aj Únia miest Slovenska (ÚMS), ktorú vedie primátor Trenčína Richard Rybníček. "Vládne tu chaos a frustrácia. My jednoducho nevnímame, že štát dostatočne reflektuje na odporúčania odborníkov a sme zmätení. Nevieme, čo nás čaká. Mestá však stoja za svojimi obyvateľmi v dobrom aj v zlom a chceme, aby vnímali, že sme tu pre nich. Snažíme sa zo všetkých síl reagovať na súčasnú, mimoriadne náročnú a vyčerpávajúcu situáciu, zodpovedne. Všetci sme už unavení, máme toho dosť, no hlavu hore, musíme vydržať. Spoločne to zvládneme," reaguje na aktuálnu situáciu ÚMS.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Premiér by mal prehodnotiť rétoriku

Následne sa ale pustili aj do premiéra a jeho vyjadrení. "Po ďalšom celoslovenskom skríningu jednoznačne vieme, že testovanie je mimoriadne náročné ekonomicky, ľudsky, aj organizačne a bez zástupcov miest a samospráv by štát, ďalší takýto projekt, nedokázal zrealizovať. Rovnako žiadame predsedu vlády, aby prehodnotil svoju rétoriku na adresu miest a samospráv a bral ich ako relevantných a rovnocenných partnerov, bez ktorých nie je možné riešiť žiadnu krízu. V týchto ťažkých chvíľach považujeme za kľúčovú predovšetkým korektnú spoluprácu, aby sme sa všetci dokázali maximálne sústrediť na efektívne riešenia tejto mimoriadne náročnej krízy, ktorú Slovensko, aj celý svet prežíva," uzavreli.

Nitra a Bratislava celoplošné testovanie už nezopakujú

Primátor Bratislavy Matúš Vallo po aktuálnych výsledkoch z prvého kola povedal, že plošné testovanie v takej podobe, aké bolo minulý víkend už nezopakuje. Vallo na sociálnej sieti uviedol, že nie je proti testovaniu ako takému, ale tomu súčasnému chýba odporúčanie epidemiológov a vedeckých autorít. Mesto a mestské časti však na základe aktuálnej situácie zriadia viacero odberových miest.

Zdroj: Topky - Maarty

Aj okres Nitra sa síce octiol "na hrane" dobrého a zlého okresu, no primátor Nitry Marek Hattas je rovnako proti. Plošné testovanie v Nitre nebude, no Hattas stále sľubuje dostatok odberných miest.