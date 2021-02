Bratislavský primátor má dôvod na úsmev: Úspech v čase KORONAkrízy! Prestížny titul na dosah ruky

Ako sa vlastne Matúš Vallo dostal na prestížny zoznam? Starostov naň nominovali ľudia z celého sveta. Pôvodne ich bolo 81, v užšom výbere nájdete 32 mien. O "kráľovi či kráľovnej medzi starostami" ale rozhodne až ďalšie hlasovanie na internete. Meno víťaza bude známe koncom jari. Na Vallovu nomináciu upozornil portál Euractiv.

V záverečnej nominácii sa ocitlo 32 starostov z 21 krajín sveta. Zdroj: reprofoto:worldmayor.com

Boj s koronakrízou

Aké sú kritériá na najlepšieho starostu či starostku? Víťaz by mal napríklad myslieť ekologicky, mal by byť príkladom v prípade klimatickej krízy. Nadácia uvádza, že by mal byť odvážny, usilovný, mal by sa vyznačovať integritou.

No a tento rok je jedným z dôležitých bodov aj to, ako si starostovia poradili s koronakrízou, ktorá zasiahla celý svet. Po minulé roky sa taktiež prizeralo na problémy, ktoré hýbali aktuálne hýbali spoločnosťou. Napríklad v roku 2016 išlo o zvládanie migračnej krízy. Rok 2018 sa niesol v znamení nedotatku žien v samosprávach.

Matúš Vallo sa stal primátorom v roku 2018. Organizácia ho na stránke opísala ako "všestranne talentovanú osobnosť." Vyzdvihujú, že počas koronakrízy v spolupráci so starostami jednotlivých mestských častí Bratislavy rýchlo reagoval a podieľal sa napríklad na zabezpečení pretestovania klientov domovov dôchodcov. Pomáhal tiež organizovať karanténne mestečká pre ľudí bez domova.

"Po tom, ako udrela druhá vlna, opäť v spolupráci so starostami mestských častí pomáhal s organizáciou celoplošného testovania, ktoré nariadila, no žiaľ, nedostatočne podporila vláda," píše sa na webe. V medailóniku o Vallovi sa tiež dočítate o tom, že podporuje organizácie, ktoré bojujú za zlepšenie životného prostredia, taktiež za recykláciu či znižovanie vizuálneho smogu v meste. V pozadí nezostala ani Vallova snaha diskutovať s verejnosťou o problémoch, ktoré ich trápia.